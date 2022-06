Rudi Bommer sieht Löwen für Aufstiegskampf gerüstet: „Alle Positionen doppelt besetzt“

Von: Uli Kellner

Lob vom MagentaSport-Experten: Rudi Bommer (r.) staunt, wen Günther Gorenzel alles verpflichtet hat. Imago © Ulrich Wagner / Imago images

Der TSV 1860 hat sich an allen Ecken und Enden für die neue Saison verstärkt. Ex-Coach und Magenta-Experte Rudi Bommer sieht die Löwen gerüstet.

München – Momentan hilft er bei Charly Körbel, 67, in der Fußballschule von Eintracht Frankfurt aus, doch in der neuen Saison wird er wie gewohnt für MagentaSport die Spiele der 3. Liga analysieren: Ex-Löwen-Trainer Rudi Bommer, 64, hat sich einen Ruf als Drittliga-Experte erarbeitet – und als solcher bewertet er für unsere Zeitung den Kader des TSV 1860, der sich mit (bisher) sieben Sommertransfers für das Aufstiegsrennen ab dem 22. Juli gerüstet hat.

■ Tor

„Mit Marco Hiller und Tom Kretzschmar sind die Löwen sehr gut aufgestellt. Hiller gehört für mich zu den besten Torhütern der Liga – und sein Vertreter hat auch schon einige Male gezeigt, dass man sich auf ihn verlassen kann.“

■ Abwehr

„50 Gegentore letzte Saison waren deutlich zu viel. Zu Recht haben die Löwen ihr Augenmerk auf die Abwehr gelegt. Es war absolut richtig und wichtig, dass man den jungen Talenten (Lang, Morgalla plus Belkahia/Red.) einen erfahrenen Mann an die Seite gestellt hat. Jesper Verlaat ist ein groß gewachsener Innenverteidiger, der mit Druck umgehen kann. Auch Christopher Lannert war ein sehr guter Transfer. 37 Spiele über 90 Minuten und nur eine Gelbsperre – das ist selten auf der Position. Das zeigt, dass das ein ganz sauberer Spieler ist. Und ein fitter Spieler! Du musst ja Tempo haben auf den Außen, musst immer nachrutschen und bei Ballverlusten sofort wieder hinten sein. Das ist eine Aufgabe, die müde machen kann – da brauchst du einfach zwei Spieler. Lannert/Goden rechts und Steinhart/Greilinger links – das passt.“

■ Mittelfeld

„Tim Rieder kennt das Umfeld bei 1860 – ein großer Vorteil! Er und Quirin Moll, das wird ein spannendes Duell um die Sechser-Position. Mit Martin Kobylanski haben sie einen guten Mann fürs Zentrum geholt. Ich hatte ihn ja in Cottbus, als er 18 war. Das ist ein ganz lieber Junge, keiner wie Mölders. Ich sehe ihn als Achter, er kann aber auch auf der Zehn spielen. Er hat ein gutes Auge und einen guten Abschluss, will immer alles umsetzen, was der Trainer vorgibt. Einziges Manko: Er müsste noch ein bisschen mehr den Ball fordern. Ansonsten: Lex als Kapitän auf links müsste gesetzt sein, Tallig hat einen Sprung gemacht – und Deichmann kann jetzt vielleicht auf seiner gelernten Position spielen.“

■ Angriff

„Marcel Bär hat sich sehr gut gemacht in dem einen Jahr. Ich hoffe für 1860, dass er bleibt – mit seinen 21 Toren hat er sich natürlich in den Vordergrund gespielt. Biankadi fand ich gut, aber mit Vrenezi haben sie gleichwertigen Ersatz geholt. Skenderovic und Lakenmacher sind sehr gute Ergänzungen – junge Spieler mit Potenzial. Ich bin gespannt, ob sie sich durchsetzen können.“

■ Fazit

„Ich wünsche den Löwen, dass es diesmal für ganz oben reicht. Eine Saison ist lang – deswegen ist es gut, dass sie jetzt alle Positionen doppelt besetzt haben. Gut finde ich auch, dass sie offensiv mit ihrem Ziel umgehen. Alles andere als der Aufstieg wäre eh nicht vermittelbar. Druck hast du bei 1860 immer. Was mir imponiert, ist das feine Gespür der Fans. Es ist ein Feeling da, was die Mannschaft leisten kann. Dass alle zusammen zum Schluss Platz vier feiern – früher hätte es das nicht gegeben. Da hättest du im günstigsten Fall Pfiffe geerntet. Diesmal wurde honoriert, dass sich 1860 in der Rückrunde noch mal richtig zusammengerissen hat.“