TSV 1860 gegen Dortmund II: Saisonfinale im Grünwalder JETZT im Live-Ticker

Von: Patrick Freiwah

TSV 1860 gegen Borussia Dortmund II: Der Aufstieg klappt nicht mehr, doch es geht beim Saisonfinale um einiges. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der TSV 1860 bleibt der 3. Liga eine weitere Saison treu. Gegen Borussia Dortmund II beschließen die Löwen die aktuelle Saison. Im Live-Ticker gibt‘s alle Highlights.

TSV 1860 - Borussia Dortmund II -:- (-:-)

München - Der Traum vom Aufstieg ist ein weiteres Mal geplatzt. Der TSV 1860 München wird auch in der kommenden Saison in der 3. Liga um Punkte kämpfen. Beim letzten Spieltag der Saison 2021/2022 kommt es im Grünwalder Stadion bei herrlichem Sonnenschein zum Aufeinandertreffen mit Borussia Dortmund II. Wir dürfen uns auf ein Schmankerl für Fußballfans freuen, die Anhänger der beiden Traditionsklubs pflegen eine Freundschaft. Für mehrere Spieler und Mitarbeiter wird dies der letzte Auftritt in den Farben der Münchner Heimmannschaft sein.

TSV 1860 - Dortmund II im Live-Ticker: Löwen kämpfen um Ticket für den DFB-Pokal

Nach der 0:4-Schlappe gegen Magdeburg steht fest, dass die Löwen der Liga erhalten bleiben, auch für den BVB ist das Saisonfinale in München mehr oder weniger ein Schaulaufen. Spannung ist aus Sicht von 1860 München jedoch garantiert: Es geht im Fernduell gegen Osnabrück und Mannheim um den Erhalt des vierten Tabellenplatzes! Geht dieser nämlich am letzten Spieltag flöten, verpassen die Löwen kommende Saison den DFB-Pokal.

Sollten die Löwen zuhause nicht gewinnen, könnte es eng werden: Der SV Waldhof könnte bei einem Punkt Rückstand mit einem Heimsieg gegen Havelse vorbeiziehen. Die punktgleichen Osnabrücker spielen gegen Tabellenführer Magdeburg. Bei den Gastgebern hat sich Verteidiger Sami Belkahia bereits in die Sommerpause verabschiedet. Der 23-Jährige verletzte sich während der Woche im Training und fällt für das abschließende Spiel gegen Dortmund aus.

Verfolgen Sie das Duell zwischen dem TSV 1860 München und der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund heute, ab 13.30 Uhr, hier im Live-Ticker. (PF)