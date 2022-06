TSV 1860: Pokal-Highlight im Free-TV! Löwen gegen BVB frei empfangbar

Von: Moritz Bletzinger

Im DFB-Pokal will der TSV 1860 München jetzt gegen die Profis von Borussia Dortmund bestehen. © Imago

Der TSV 1860 München hat einen Kracher vor der Brust: Erste Runde im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund. Extra-Freude bei den Fans: Das Spiel läuft im Free-TV.

München - Es war letztlich das Minimalziel des TSV 1860 München und wurde fast wie eine kleine Meisterschaft gefeiert: Die Qualifikation für den DFB-Pokal. Der Verein bekommt dadurch wichtige Mehreinnahmen und die Fans mindestens ein absolutes Highlight-Spiel.

Mit einem Kantersieg gegen Borussia Dortmund II haben die Löwen am letzten Spieltag den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals klargemacht. Und dort geht es nun tatsächlich gegen den BVB. Der Vizemeister gastiert am 29. Juli in Giesing. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

TSV 1860 München gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal: Letztes Duell ging in die Verlängerung

Zuletzt spielten beiden Teams am 24. September 2013 gegeneinander. Gemischte Gefühle beim TSV 1860: In der ausverkauften Allianz Arena kämpften sich die Löwen bis in die Verlängerung, unterlagen dann aber 0:2. Der Fan-Andrang ist auch neun Jahre später natürlich riesig. So groß, dass der TSV 1860 vorerst keine Tagestickets anbieten kann.

Auch Fans ohne Dauerkarte können sich den Kracher aber auf jeden Fall live ansehen. Das ZDF überträgt den Auftakt in den DFB-Pokal live. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr im Grünwalder Stadion.

TSV 1860 München gegen BVB live im Free-TV: ZDF überträgt DFB-Pokal-Hit

Der TSV 1860 München empfängt Borussia Dortmund am 29. Juli 2022 ( Anpfiff: 20.45 Uhr ).

empfängt am 29. Juli 2022 ( ). Das ZDF zeigt das Spiel in der ersten DFB-Pokalrunde live ( Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr ).

zeigt das Spiel in der ersten DFB-Pokalrunde live ( ). Die Löwen haben als Drittligist Heimrecht. Das Spiel findet im Grünwalder Stadion statt.

1860 im DFB-Pokal: Erst Coup gegen Schalke, dann gegen den BVB?

Der TSV 1860 München will sicherlich wieder ein Pokal-Märchen schreiben. Im vergangenen Jahr schalteten die Löwen erst den SV Darmstadt aus und feierten dann die Sensation gegen den FC Schalke 04. Die Giesinger Pokalreise endete erst im Achtelfinale gegen den Karlsruher SC. In der neuen Saison wartet die ganz große Hürde direkt zu Beginn. Gelingt der Coup gegen den Schalker Erzfeind? Leicht einzuschätzen ist die neu formierte Mannschaft von Trainer Edin Terzic nicht. Friedhelm Funkel traut 1860 die Sensation gegen den BVB zu. (moe)