Coach Pereira großzügig: Freier Sonntag für die Löwen

München - Nach einem schweißtreibenden Trainingslager hat Trainer Vítor Pereira den Profis von Fußball-Zweitligist TSV 1860 München noch einmal einen freien Sonntag gegönnt.

Das teilte der Verein am Sonntag mit. Die Vorbereitung auf den Rückrundenstart am Freitag gegen die SpVgg Greuther Fürth (18.30 Uhr/Sky) beginnt mit einer Einheit an diesem Montag. Die Münchner hatten im Trainingslager in Portugal bei drei Siegen und einem Remis in vier Testspielen gegen teils unterklassige Gegner vor allem defensiv überzeugt.

Die Bilanz zum Sechzig-Trainingslager

dpa