Jetzt trainiert Junglöwe Dordan bei den Profis mit – Interner Holzhauser-Ersatz?

Von: Uli Kellner, Boris Manz

Damjan Dordan lief für den TSV 1860 München II in dieser Saison 15 Mal auf. © FuPa;regiopictures/Imago

Jacobacci gibt beim TSV 1860 München immer mehr Junglöwen die Chance, sich für den 3. Liga-Kader zu empfehlen. Aktuell darf sich Damjan Dordan zeigen.

Update vom 11. Mai, 9:47 Uhr:

Jetzt ist es so weit: Damjan Dordan darf sich im Training der Profis zeigen. Der 20-Jährige trainiert seit dem 10. Mai im Drittliga-Kader der Löwen mit und hat nun die Möglichkeit, sich bei Trainer Maurizio Jacobacci in den Fokus spielen. Nach dem feststehenden Abgang von Raphael Holzhauser könnte Dordan bei entsprechender Leistung die interne Lösung für die freigewordene Position sein.

Damit bestätigen die Löwen, den Weg weiter auf den eigenen Nachwuchs setzen zu wollen. In Sachen „Eingesetzte Eigengewächse“ steht der TSV 1860 bereits in dieser Saison auf Rang zwei der Liga (11). Lediglich bei der U23 des SC Freiburgs (17) spielten mehr hauseigene Spieler.

TSV 1860 München: Junglöwe Damjan Dordan vor Trainingsdebüt im Drittliga-Kader

Erstmeldung vom 9. Mai:

München – Casting-Wochen beim TSV 1860: Zuletzt durften sich Mansour Ouro-Tagba (U 19) und Mason Judge (U 21) im Training der Profis zeigen. Und Stürmer Ouro-Tagba wurde auf Anhieb für seine Trainingsleistungen belohnt. In Saarbrücken wurde der 18-Jährige eingewechselt und schnupperte seine ersten 45 Minuten Profiluft.

Ab dieser oder nächster Woche darf das nächste NLZ-Talent unter Maurizio Jacobacci vorspielen: Mit Damjan Dordan darf ein waschechtes Eigengewächs bei der Drittliga-Mannschaft mittrainieren.

TSV 1860 München: NLZ-Eigengewächs Damjan Dordan darf bei den Profis vorspielen

Als Neunjähriger zog es ihn vom FC Wacker München zu den Löwen, anschließend durchlief er alle Jugendmannschaften der Sechziger. Im vergangenen Jahr debütierte er in der U21 und fand in Frank Schmöller einen Trainer, der auf ihn setzt.

Der Bosnier ist im zentralen Mittelfeld zu Hause und spielt in der Bayernliga Süd eine starke Runde. In seiner zweiten Saison im Herrenbereich hat er sich zu einer der tragenden Rollen im Junglöwen-Kader entwickelt. Beim 2:2-Unentschieden gegen den FC Deisenhofen und Ex-Löwe Nico Karger gelang ihm sein erster eigener Treffer in dieser Saison. Der Sprung zu den Profis kommt in dieser Phase trotzdem etwas überraschend. Denn: Dordan litt bis Anfang April an einer langwierigen Kreuzbandverletzung.

Ouro-Tagba durfte in der 3. Liga ran – Gibt Jacobacci auch Dordan eine Chance?

U21-Trainer Frank Schmöller vermisste Dordan während seiner Absenz schmerzlich. „Er ist für uns ein spielstarkes Element“, sagte der Junglöwen-Coach auf der vereinseigenen Homepage und setzte ihn nach seiner Verletzung prompt wieder ein. Insgesamt kam der 1,90-Mann in dieser Saison auf 15 Einsätze in der Bayernliga.

Ob er sich im Profikader empfehlen kann, muss man abwarten. Aber: Mansour Ouro-Tagba hat es ihm vorgemacht, wie man sich bei Jacobacci innerhalb kürzester Zeit zu Drittliga-Einsätzen spielen kann. Dass die Löwen angekündigt haben, im Sommer keine Mondsummen für Transfers ausgeben zu wollen, dürfte Dordan in die Karten spielen. (ulk/btfm)