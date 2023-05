TSV 1860: Dauerkartenpreise bleiben gleich - MVV-Ticket wird gestrichen

Von: Alexander Nikel

11860 Dauerkarten hatte der TSV 1860 München für die Saison 2022/2023 verkauft. © IMAGO/Ulrich Wagner

Die Dauerkartenpreise beim TSV 1860 München für die Saison 2023/2024 erhöhen sich. Denn das bisher immer inbegriffene MVV-Ticket entfällt ab Sommer.

München - Für den TSV 1860 München neigt sich eine verkorkste Saison dem Ende entgegen.. Der Machtkampf in der Führungsetage geht weiter, die Stadionfrage ist weiter ungeklärt und das Ziel Rückkehr in die 2. Bundesliga wurde erneut verpasst. Die Planungen für mindestens ein weiteres Jahr in der 3. Liga laufen bereits auf Hochtouren. Nun haben die Löwen Informationen für Dauerkartenbesitzer und Fans für die kommende Spielzeit veröffentlicht.

Beim Preis ändert sich auf den ersten Blick nichts. Doch genauer Hinschauen lohnt sich dieses Mal: Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren ist das MVV-Ticket nicht mehr enthalten. Grund dafür ist laut Verein „die insgesamt gestiegene Kostenstruktur“, die das Ticket zu den vorhandenen Konditionen nicht mehr möglich macht. Auch eine optionale Zubuchung mit Aufpreis kann nicht angeboten werden.

Dauerkartenverkauf startet am 31. Mai - Zweitmarkt bleibt

Ein Sitzplatz auf der Haupttribüne für Vollzahler kostet für 19 Spiele im Grünwalder Stadion weiter 600 Euro und in der Stehhalle 575 Euro. Für einen Stehplatz werden 285 € fällig. Fakt ist, obwohl die Löwen sportlich in ein weiteres Drittliga-Jahr gehen, befinden sich die Ticketpreise weiter auf Bundesliga-Niveau. Die Löwen bitten jedoch um Verständnis. Dieses Vorgehen könne die Erhöhung der Stadionkosten teils ausgeglichen. Nach Vereinsaussage „geht nach der Preiserhöhung also alles plus minus null auf.“

Dauerkartenbesitzer können zwischen 31. Mai und 14. Juni ihr Vorkaufsrecht nutzen, um die Mannschaft beim nächsten Anlauf in Richtung 2. Bundesliga zu unterstützen. Die Buchung kann sowohl online als auch persönlich im Ticket-Shop an der Grünwalder Straße 114 erfolgen. Eine weitere Verkaufsphase gibt es im Anschluss, sollten nicht alle 11860 Dauerkarten aus der Vorsaison verlängert werden. Der während der Saison eingeführte Ticket-Zweitmarkt hat auch in der kommenden Spielzeit weiter Bestand. (Alexander Nikel)