TSV 1860: „Yannick ist ein Kämpfer und Beißer“ - Köllner hofft auf Deichmann

Von: Ludwig Krammer

Yannick Deichmann erzielte erst das 2:0 und verletzte sich dann. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gerd Gruendl

Yannick Deichmann musste am Wochenende in Freiburg verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Michael Köllner hofft dennoch auf einen Einsatz gegen Osnabrück.

Freiburg/München - Mit seinem ersten Saisontor bescherte er den Löwen per Direktabnahme die vermeintlich beruhigende 2:0-Führung beim SC Freiburg II – dennoch wird Yannick Deichmann dieser Nachmittag im Breisgau eher schmerzhaft in Erinnerung bleiben. Nach einem Foul in der Schlussphase musste der 27-Jährige mit dickem Kühlverband ums rechte Knie ausgewechselt werden.

Eine genaue Diagnose war beim Druck dieser Ausgabe noch nicht kommuniziert. Trainer Michael Köllner geht von einer Knieprellung ohne weitere Schäden am Gelenk aus: „Yannick ist ein Kämpfer und Beißer. Ich hoffe, dass es nur eine Prellung ist und er am Samstag im Heimspiel gegen Osnabrück auflaufen kann.“ Alternativ stünde für die Position des Rechtsverteidigers Kevin Goden parat. (Ludwig Krammer)