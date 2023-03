Gefährliche Gegner für 1860 München: DFB veröffentlicht Spielplan der 3. Liga für April

Von: Louisa Genthe

Für Erik Tallig (r.) und seine Löwen geht das erste Spiel im April gegen Arian Llugiqi (l.) und den FC Ingolstadt. © MIS/Imago

Der DFB hat die Spieltermine der 3. Liga für April veröffentlicht. Für den TSV 1860 geht es los mit einem Montagsspiel.

München – Der Februar sah für den TSV 1860 München gar nicht gut aus. Auch der März scheint die Situation bis jetzt nicht besser gemacht zu haben. Auf dem Platz konnten die Löwen dieses Jahr erst einen Sieg einfahren. Aber auch Abseits gab es einige Diskussionen und Turbulenzen im Verein. Insbesondere fanden diese aufgrund der Trainersituation statt, bevor Maurizio Jacobacci verpflichtet wurde.

Feiert der Münchner Traditionsverein im April wieder mehr Erfolgserlebnisse? Jetzt wurden die Spieltermine vom DFB zeitgenau veröffentlicht.

Im April erwartet den TSV 1860 München eine Reihe von gefährlichen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte

Sechzig startet am 3. April mit einem Derby am Nachmittag um 14 Uhr gegen den FC Ingolstadt. Darauf folgen drei Spiele am Samstagnachmittag um 14 Uhr gegen Osnabrück, Wiesbaden und Bayreuth. Gegen Osnabrück müssen die Löwen bereits am 8. April ran, in Wiesbaden genau eine Woche später am 15. April. Das letzte Samstagspiel wurde für den 22. April gegen Bayreuth zugeteilt. Am 30. April, dem letzten Tag des Monats, spielt Sechzig am Sonntag um 14 Uhr in Saarbücken.

Damit warten auf die Löwen eine Reihe an gefährlichen Gegnern, die fast alle in der oberen Hälfte der Tabelle zu finden sind. Die restlichen Termine der Rückrunde werden voraussichtlich im April festgelegt.