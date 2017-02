Doppelte Strafe für Ribamar

München - Es läuft nicht wirklich für Lucas Ribamar beim TSV 1860. Nach seiner Roten Karte gegen Lotte darf er auch gegen den KSC nicht ran.

Für seinen Tritt gegen Dennis Brock beim Pokalspiel in Lotte (0:2) kassierte der Brasilianer am Mittwoch die Rote Karte, Freitag folgte das Urteil des DFB-Sportgerichts. Wegen einer „Tätlichkeit in einem leichteren Fall“ wurde Ribamar für drei Pokalspiele gesperrt.

Härter wird den 19-Jährigen die Strafe von Trainer Vitor Pereira treffen. Der portugiesische Coach strich den Mittelstürmer Freitag aus dem Kader fürs KSC-Spiel (hier im Live-Ticker). Statt als Joker weiter Spielpraxis zu sammeln, wird Ribamar am Samstag nur auf der Tribüne sitzen. „Das darf nicht passieren. Das war ein Fehler“, hatte Pereira schon in Lotte geschimpft.

Jetzt muss sich das von Ismaik-Berater Kia Joorabchian vermittelte Talent hinten anstellen. Christian Gytkjaer und Ivica Olic stehen höher im Kurs, auch Stefan Aigner ist als Spitze einsetzbar. Der Ur-Löwe wird dem Samstags-Kader angehören.