Spannung hoch fünf – Löwen kämpfen mit vier Teams um den Relegationsplatz

Von: Uli Kellner

Teilen

Der TSV 1860 will den Aufstieg in die 2. Liga endlich schaffen. © Sven Hoppe/dpa

Das Aufstiegsrennen in der 3. Liga ist spannend wie nie. Gleich fünf Mannschaften haben noch Chancen auf den Relegationsplatz. Auch der TSV 1860 ist voll dabei.

München – Es war ein typisches Bremer-Brücke-Finish, eine von den Rängen entfaltete Wucht. Nach 1:2-Rückstand zwang Osnabrück am Montagabend (11. April) im Derby Verl mit 3:2 in die Knie und sorgte dafür, dass weiter fünf Teams um den Relegationsplatz rangeln.

Magdeburg braucht nur noch zwei Siege bis zur Drittligameisterschaft, Lautern auf Platz zwei ist das mit Abstand formstärkste Team der Rückrunde – dem Quintett dahinter bleiben fünf Runden, um Platz drei auszufechten. Unsere Zeitung beleuchtet die Perspektiven von 1860 & Co. im Ligaendspurt.

3. Liga: Eintracht Braunschweig (3./32 Spiele/58 Punkte):

Sechs Punkte Vorsprung und das beste Torverhältnis (plus 25) - was soll da noch schiefgehen für die Eintracht? Aber: Zum einen hat Braunschweig nur noch vier Spiele, kann also maximal 70 Punkte erreichen. Zum anderen könnte es sich als Bumerang erweisen, dass drei der ausstehenden Spiele im heimischen Eintracht-Stadion stattfinden.

Denn: Das beste Auswärtsteam der Liga (2,0 Punkte im Schnitt), es ist zu Hause 20 Prozent weniger effektiv (Schnitt: 1,6). Und trotzdem: Gewinnt die Eintracht drei ihrer vier Spiele, kann sich die Konkurrenz auf den Kopf stellen - dann winken den Nordlöwen Relegationsduelle mit Dresden.

3. Liga: TSV 1860 München (4./31 Spiele/52 Punkte):

Die Löwen aus Giesing sind wieder dort angekommen, wo sie die Saison 2020/21 beendet hatten: auf Platz vier, der zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt. Ob’s am Ende a bisserl mehr sein darf? Den ersten Angriff kann 1860 gleich am Samstag (16. April) abwehren - mit einem Heimsieg gegen Osnabrück, das mit einem Punkt und einem Spiel weniger anreist.

Anreiz für das Team von Trainer Michael Köllner, der gegen den VfL gelbgesperrt fehlt: Gewinnen seine Löwen alle fünf Spiele (Osnabrück, Duisburg, Havelse, Magdeburg, Dortmund II), stünden am Ende 67 Punkte zu Buche, einer mehr als vor einem Jahr.

3. Liga: VfL Osnabrück (5./30 Spiele/51 Punkte):

Kommen die Violetten ins Rollen, sind sie nur sehr schwer aufzuhalten. Verl hat’s am Montag (11. April) leidvoll erfahren, 1860 in der Hinrunde, als die Führung durch Stefan Lex (24. Minute) bereits kurz nach dem Seitenwechsel nichts mehr wert war (Endstand: 3:1 für den VfL).

Der Doppeltorschütze von damals fehlt im Rückspiel am Samstag (16. April): Ba-Muaka Simakala handelte sich wie Köllner eine Gelbsperre ein. Ebenfalls fraglich ist Marc Heider, Osnabrücks bester Torschütze (zehn Treffer), der gegen Verl das letzte Wort hatte. Der US-Oldie ist an der Wade verletzt.

3. Liga: 1. FC Saarbrücken (6./31 Spiele/51 Punkte):

Die Saarländer scheinen noch immer den 55 Punkten hinterherzutrauern, die sie vor dem Türkgücü-Aus auf dem Konto hatten. Seit die beiden Siege gegen den Insolvenzklub storniert wurden, kamen nur noch zwei Unentschieden hinzu, das späte bei 1860 (1:1) und das 0:0 im Südwestderby gegen Mannheim. Ostern steht das nächste Derby an - beim Erzrivalen Kaiserslautern.

Es folgen zwei lösbare Aufgaben zu Hause (Verl, Zwickau) - und zwei auswärts (Berlin, Freiburg). Vermisst wird beim FCS der weiterhin verletzte Ex-Löwe Adriano Grimaldi (Achillessehne) - zudem schmerzt der gegen Mannheim vergebene Elfmeter von Julian Günther-Schmidt.

3. Liga: SV Waldhof Mannheim (7./31 Spiele/50 Punkte)

Der große Vorteil des Tabellensiebten, der acht Punkte hinter Braunschweig liegt: Keiner hat die Waldhöfer auf der Rechnung. Der Nachteil: eben diese acht Punkte plus die hohe Zahl an Rivalen, die sie auf dem Weg zum Relegationsplatz verdrängen müssten.

Das Restprogramm der Mannheimer ist weder besonders schwer noch besonders leicht: Freiburg II (A), Osnabrück (A), Duisburg (H), Wiesbaden (A), Halvelse (H). Wer will, kann es als Trumpf ansehen, dass die Waldhöfer keine „Buwe“ im klassischen Sinne sind (also jung), sondern eine abgezockte Profitruppe.