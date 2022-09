Verlaat-Mama bekommt Komplimente in Portugal: „Wow, dein Sohn spielt bei 1860...“

Von: Magdalena Schwaiger

Teilen

Spätes Löwen-Glück: Jesper Verlaat (l.) feiert seinen Ausgleichstreffer in Köln – mit ihm freut sich Tallig. © Christina Pahnke /sampics

Jesper Verlaat ist der neue Publikumsliebling beim TSV 1860 München. Der 26-Jährige traf diese Saison bereits zwei Mal für die Löwen.

München - Der gebürtige Niederländer spielt erst seit dieser Saison beim TSV 1860. Doch Jesper Verlaat mauserte sich direkt zum Stammspieler. Er stand in allen neun Drittliga-Partien auf dem Rasen. Für die Münchner konnte der Innenverteidiger bereits zwei Tore erzielen - und beide Male waren sie ausgesprochen wichtig.

Im Interview mit „dieblaue24.de sprach“ Verlaat über seine Verbindung zum TSV: „Der TSV 1860 hat einfach eine gewisse Strahlkraft. Als ich meinen Vertrag unterschrieben habe, war mir bewusst, für welchen Verein ich jetzt spielen und welches Trikot ich tragen darf.“

„Gibt es ein geileres Wappen im deutschen Fußball als den Löwen?“

Apropos Trikot: Verlaat schwärmte vor allem von einem Detail auf dem Jersey der Löwen: „Das fängt schon beim Wappen an. Gibt es ein geileres Wappen im deutschen Fußball als den Löwen?“ Der 26-Jährige berichtete, dass ihm nach seiner Vertragsunterschrift viele Leute kontaktierten, die sich schon über längere Zeit nicht mehr bei ihm gemeldet hatten. „Sie haben mir Glück gewünscht zu diesem geilen Verein“, so Verlaat.

Ein besonderes Verhältnis hat der Niederländer zu seiner Mutter, die beiden telefonieren täglich. Sogar im mütterlichen Restaurant in Portugal weiß man vom Münchner Traditionsverein: „Sie hat mir dann erzählt, dass heute mal wieder einer in ihrem Restaurant in Portugal an der Praia de Luz war und sagte: ‚Wow, dein Sohn spielt bei 1860..‘. Die Leute kennen den Verein einfach.“

Aktuell steht Verlaat mit dem TSV 1860 München auf dem zweiten Tabellenplatz und ist punktgleich mit der Überraschungsmannschaft der Saison aus Elversberg. Gegen den SVE verloren die Löwen am 8. Spieltag deutlich mit 1:4. Am Samstag, den 01.10. reisen die Löwen zur Reserve-Mannschaft von Borussia Dortmund. (Magdalena Schwaiger)