Niklas Tarnat möchte bei 1860 feste Größe werden: „Das ist Fluch und Segen mit dem Nachnamen“

Von: Uli Kellner

Teilen

„Ich will mir meinen eigenen Namen machen“: Neulöwe Niklas Tarnat, Sohn von Ex-Bayer Michael Tarnat. © Stefan Matzke

Aktuell fehlen Rieder und Frey verletzungsbedingt und gesperrt im Kader der Löwen. Tarnat sieht darin die Chance, sich für die Stammelf zu empfehlen.

München – Im spät, aber kräftig nachgerüsteten Kader des TSV 1860 ist jede Position doppelt besetzt. Der Konkurrenzkampf ist groß, eine Stammplatzgarantie hat bestenfalls Torhüter Marco Hiller – und zumindest temporär ein Feldspieler: Niklas Tarnat (25), der momentan einzig verfügbare Sechser.

Selbst Joel Zwarts, der von Drittliga-Rivale Regensburg losgeeiste Torjäger, weiß nicht, ob er schon beim Auswärtsspiel in Duisburg (Samstag, 19. August, 14 Uhr) in Maurizio Jacobaccis Startelf ran darf. Tarnat weiß, dass er gesetzt ist. Marlon Frey ist noch für ein Spiel gesperrt. Tim Rieders Knie braucht länger als geplant, um wieder risikofrei belastbar zu sein.

„Tarnat ist ein Spieler, der Dinge umsetzen kann, die ich mir wünsche.“

An Tarnat, vor drei Wochen aus dem Zustand der Vertragslosigkeit befreit, führt derzeit kein Weg vorbei – eine Luxussituation für den Sohn des früheren Bayern-Stars Michael Tarnat (53), zumindest für weitere 90 Minuten.

Jacobacci, der Tarnat als Nummer elf seiner in diesem Sommer 13 Zugänge geholt hat, bestreitet natürlich, dass Tarnat – salopp gesprochen – (erst mal) nur für zwei Spiele eingeplant ist. „Tarnat ist ein Spieler, der Dinge umsetzen kann, die ich mir wünsche“, lobte der Trainer im Interview mit unserer Zeitung: „Er hält seine Position, geht nicht unnötig nach links oder rechts. Niklas ist nicht nur ein Neuzugang für zwei Spiele, sondern eine sehr wichtige Verstärkung.“

„Lauter“ Tarnat möchte sich bei Jacobacci für Stammplatz empfehlen

So will es auch Tarnat selbst sehen. Der ehemalige Essener rechnet sich durchaus Chancen aus, Frey und Rieder fest im Nacken zu sitzen – wie beim gestrigen Mannschaftsfoto, wo er sich exakt hinter seinen beiden Positionsrivalen einsortierte. Tarnats Ziel ist, es Jacobacci so schwer wie möglich zu machen – „damit er am Ende nicht weiß, wen er aufstellen soll“. Was für ihn spräche? „Ich sehe meine Stärken eher im Spiel mit Ball. Spielaufbau, Pässe, Flugbälle. Verbessern könnte ich meinen Körper.“

Mit seinen 74 Kilo, verteilt auf 1,79 m, wirkt Tarnat nicht gerade furchteinflößend. Einen Zweikampf mit Sturmkollege Tarsis Bonga (1,97 m), scherzt er, „den würde ich nicht suchen – ich glaube, da ziehe ich den Kürzeren.“ Ach ja: „Und ich bin relativ laut auf dem Platz.“

Trotz Bayern-Vergangenheit: Schritt zu 1860 war für Tarnat selbstverständlich

Entsprechend engagiert sagte der 25-Jährige „Ja“, als Mitte Juli plötzlich die Löwen am Telefon waren. Die erste Frage habe gelautet: „Wie schnell kannst du in München sein?“ Tarnats Antwort: „Ich fahre jetzt sofort los!“ Trotz seiner roten Vergangenheit sei für ihn klargewesen: „Wenn 1860 anruft, bin ich bei 1860. Da brauche ich auch nicht mehr mit anderen Vereinen zu reden.“

Dazu kam der Drang, wieder vollwertiges Mitglied einer Mannschaft zu sein, denn in den Wochen seit seinem Vertragende bei Rot-Weiss Essen hatte sich Tarnat privat fitgehalten – mit Läufen um den Unterbacher See bei Hilden. „Noch eine Runde um diesen See“, schildert der Sechser, „und ich hätte einen Nervenzusammenbruch gekriegt.“

Lieber wohnt er jetzt wieder in Grünwald – bei „Mama und Papa“, den hohen Mietpreisen in München ausweichend. „Zu Hause“ wie er sagt, denn hier ist er aufgewachsen, hier hat er bis zur U 19 für die Bayern gespielt, bis zur Young League als Niklas Lohmann – mit dem Mädchennamen seiner Mutter, ein Tarnat wurde er erst wieder wegen der Formalitäten bei internationalen Reisen. „Ich sag immer. Das ist Fluch und Segen zugleich mit so einem Nachnamen.“

„In die Fußstapfen von meinem Vater will ich aber gar nicht treten, denn ich will mir meinen eigenen Namen machen.“

Man werde halt immer verglichen. „In die Fußstapfen von meinem Vater will ich aber gar nicht treten, denn ich will meinen eigenen Weg gehen, mir meinen eigenen Namen machen.“ Die allerletzte Nummer, die er tragen würde, wäre daher auch die 18 – mit der gewann sein Papa 2001 im Trikot der Bayern die Champions League. Tarnat jr. fühlt sich mit der 31 wohler.

Mit der will er bei 1860 für Furore sorgen – und möglichst der 6 und der 37 Druck machen. Er sagt: „Ich freue mich extrem, hier zu sein.“ (Uli Kellner)