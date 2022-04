TSV 1860: Das sind die teuersten Profis aus der Löwen-Jugend - Zwei zog es zum FC Bayern

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Philipp Max: Der Sohn von 1860-Torjäger Martin Max wechselte einst von Blau zu Rot. Heute streckt er Pokale für die PSV Eindhoven in die Luft. © IMAGO/Soenar Chamid

Seit jeher ist der TSV 1860 München stolz auf seine Jugendarbeit. Die ehemals größten Talente spielen aber nicht mehr in Giesing. Das sind die aktuell teuersten Ex-Löwen.

München - 1860 München kann sich auf seine Jugend verlassen. Fabian Greilinger (21), Semi Belkahia (23) und Niklas Lang (19) gehörten ohnehin zum Stammpersonal. In den Fokus gespielt hat sich außerdem der 17-jährige Leandro Morgalla. Und auch Michael Köllners Stiefsohn Alexander Freitag (23) sollte in dieser Spielzeit bereits seine Chance bekommen.

Doch die aktuelle Causa um Niklas Lang zeigt: Die größten Talente in Giesing zu halten, ist für den TSV 1860 München in der 3. Liga kaum möglich. Der wertvollste Löwen-Profi ist Richard Neudecker mit einem Marktwert von 400.000 Euro. Die teuersten Ex-Löwen spielen da teils in ganz anderen Sphären (und Ländern). Die Übersicht anhand der Daten von „transfermarkt.de“.

Platz 14: Julian Baumgartlinger (Bayer 04 Leverkusen) - 1,2 Millionen Euro

Julian Baumgartlinger (34): Spielte von 2003 bis 2009 für den TSV 1860 München. © Laci Perenyi/Imago

Der älteste Ex-Löwe im Ranking macht den Anfang. Julian Baumgartlinger (34) verließ den TSV 1860 nach der Saison 2008/09 in die österreichische Bundesliga. Über Mainz 05 spielte er sich in die Nationalmannschaft und zu Bayer 04 Leverkusen. Dort steht er auch heute noch unter Vertrag.

Platz 13: Lino Tempelmann (1. FC Nürnberg) - 1,8 Millionen Euro

Lino Tempelmann (23): Spielte von 2015 bis 2017 für den TSV 1860 München. © IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Lino Tempelmann hat den größten Teil seiner Karriere noch vor sich. Der 23-jährige Mittelfeldspieler kämpft aktuell mit dem 1. FC Nürnberg um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Es ist seine erste Saison bei den Franken. Zuvor spielte er drei Jahre beim SC Freiburg, wohin er 2018 vom TSV 1860 gewechselt war. Nach Giesing kam er übrigens von der C-Jugend des FC Bayern München.

Platz 12: Robert Glatzel (Hamburger SV) - 2 Millionen Euro

Robert Glatzel (28): Spielte in den Saisons 2012/13 und 2014/15 für den TSV 1860 München. © IMAGO/ABS Michael Schwarz

Aktuell in der 2. Bundesliga im Kopf-an-Kopf-Duell mit Tempelmann: Robert Glatzel (28). Der Angreifer ist im Sommer 2021 zum Hamburger SV gekommen und trifft dort zuverlässig. Bei den Löwen war der ehemalige Hachinger zweimal: In der Saison 2012/13 und 2014/15.

Platz 11: Maximilian Wittek (Vitesse Arnheim) - 2 Millionen Euro

Maximilian Wittek (26): Spielte von 2012 bis 2017 für den TSV 1860 München. © IMAGO/HOCH ZWEI / Italy Photo Press

Von der B-Jugend in die 2. Bundesliga beim TSV 1860 München. Maximilian Wittek schaffte seinen Durchbruch in Giesing. Nach dem Abstieg 2017 blieb er im deutschen Fußball-Unterhaus und schloss sich Greuther Fürth an. Heute ist der Abwehrmann 26 Jahre alt und spielt beim niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim.

Platz 10: Peniel Mlapa (Al Ittihad Kalba) - 2 Millionen Euro

Peniel Mlapa (31): Spielte von 1999 bis 2010 für den TSV 1860 München. © "VVV Venlo v Vitesse"/Imago

Ebenfalls eine Vergangenheit in den Niederlanden hat Peniel Mlapa. Der heute 31-jährige Angreifer spielte Insgesamt zwei Jahre beim VVV Venlo. Von dort zog es ihn 2019 in die Vereinigten Arabischen Emirate. Seine Zeit bei den Löwen begann ebenfalls bereits in der U17. Und auch den Durchbruch schaffte er in Blau: Mlapa erzielte in der Saison 2009/10 sechs Zweitligatreffer für den TSV 1860 München und wechselte dann zur TSG Hoffenheim.

Platz 9: Alexander Hack (FSV Mainz 05) - 2,5 Millionen Euro

Alexander Hack (28): Spielte von 2010 bis 2012 beim TSV 1860 München. © IMAGO/Eibner/Memmler

Die Karriere von Alexander Hack (28) drohte nach seiner Jugendzeit bei den Löwen zu scheitern. Er schaffte damals nicht den Sprung von den A-Junioren in den Profikader. Über den FC Memmingen und die SpVgg Unterhaching fand er aber doch den Weg in die Bundesliga. Dort gehört er seit acht Jahren zum Stammpersonal bei Mainz 05.

Platz 8: Florian Niederlechner (FC Augsburg) - 3 Millionen Euro

Florian Niederlechner (31): Spielte von 2002 bis 2006 beim TSV 1860 München. © IMAGO/Markus Fischer

Florian Niederlechner ging ebenfalls den Umweg über die Landesliga. Vom FC Falke ging es dann nur noch bergauf: Es folgten Stationen beim FC Ismaning (Bayernliga), der SpVgg Unterhaching (3. Liga), dem FC Heidenheim (2. Bundesliga), dem FSV Mainz 05 (Bundesliga) und dem SC Freiburg (Bundesliga). Seit 2019 geht der gebürtige - und sehr heimatverbundene - Hohenlindner - für den FC Augsburg auf Torejagd.

Platz 7: Josip Stanisic (FC Bayern München) - 4 Millionen Euro

Josip Stanisic (22): Spielte von 2009 bis 2015 für den TSV 1860 München. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Auch ihm wurde das Profigeschäft beim TSV 1860 nicht zugetraut: Josip Stanisic verließ Giesing 2015 und ging zum SC Fürstenfeldbruck und spielte dort in der U17-Landesliga. Wo er den FC Bayern München auf sich aufmerksam machte. Nach nur einer Saison gelang die Rückkehr in die Landeshauptstadt, diesmal aber in Rot. Und seitdem hat er sich beim großen Löwen-Rivalen gemacht: Elf Bundesliga-Einsätze durfte er in der laufenden Saison unter Julian Nagelsmann absolvieren.

Platz 6: Marius Wolf (Borussia Dortmund) - 5 Millionen Euro

Marius Wolf (26): Spielte von 2012 bis 2016 für den TSV 1860 München. © IMAGO/osnapix

Drei Jahre lang spielte Marius Wolf für 1860 München. Er schaffte 2014 den Sprung von den A-Junioren in die 2. Bundesliga. Ganz durchsetzen konnte er sich damals unter Trainer Denis Bushuev aber nicht. Wolf wechselte zu Hannover 96. Ins Rampenlicht spielte er sich aber zwei Jahre später bei Eintracht Frankfurt. Nach etwas Auf und Ab in seiner Karriere gehört der 26-Jährige heute zum Stammpersonal bei Borussia Dortmund.

Platz 5: Philipp Max (PSV Eindhoven) - 8 Millionen Euro

Philipp Max (28): Spielte von 2003 bis 2007 für den TSV 1860 München. © IMAGO/Soenar Chamid

Philipp Max eröffnet die Top-Fünf unserer Rankings. Und den Kreis der Ex-Löwen mit Nationalmannschafts-Beziehung. Drei Länderspiele durfte der Sohn von Ex-Löwen-Torschützenkönig Martin Max mittlerweile absolvieren. Die Löwen-Jugend verließ er damals als 17-Jähriger und ging zum FC Bayern. Dort blieb er aber nur ein Jahr, ehe ihm nach Stationen bei Schalke 04 und dem Karlsruher SC der Durchbruch beim FC Augsburg gelang. Heute spielt er gemeinsam mit Mario Götze für das niederländische Spitzenteam PSV Eindhoven.

Platz 4: Felix Uduokhai (FC Augsburg) - 12 Millionen Euro

Felix Uduokhai (24): Spielte von 2008 bis 2017 für den TSV 1860 München. © Revierfoto/Imago

Felix Uduokhai durfte bei seinen Nominierungen für die A-Nationalmannschaft nicht auf den Rasen. Aber bei der Olympiade durfte er ran. Von 2008 bis 2018 hatte er für den TSV 1860 gespielt. Von dort wechselte er zum VfL Wolfsburg und seitdem einmal hin und her zum FC Augsburg.

Platz 3: Kevin Volland (AS Monaco) - 22 Millionen Euro

Kevin Volland (29): Spielte von 2007 bis 2012 für den TSV 1860 München. © IMAGO/Norbert Scanella

Wir machen einen großen Sprung im Marktwert und einen ebenso großen Schritt zur Nationalmannschaft. 1860-Eigengewächs Kevin Volland (29) wurde schon als A-Jugendlicher von der TSG Hoffenheim gekauft. Nach einer Rückleihe gelang ihm dann auch der Durchbruch bei den Badenern. Fünf erfolgreiche Jahre spielte er für Bayer 04 Leverkusen ehe es ihn 2021 ins Ausland zog. Heute spielt er bei der AS Monaco und darf sich Hoffnungen auf ein WM-Ticket machen. Für die deutsche Nationalmannschaft war Volland bislang 15 Mal im Einsatz.

Platz 2: Julian Weigl (Benfica Lissabon) - 22 Millionen Euro

Julian Weigl (26): Spielte von 2010 bis 2015 für den TSV 1860 München. © IMAGO/Darren Staples

Auch Julian Weigl hat realistische Chancen auf die WM. Hansi Flick hat den Ex-Löwen wohl als Mittelfeld-Backup auf dem Schirm. Für den TSV 1860 spielte Weigl in der B- und A-Jugend, schaffte dann den Sprung zu den Profis und wurde von Borussia Dortmund für 2,5 Millionen Euro verpflichtet. Nach fünf Jahren in Schwarz-Gelb wechselte er für 20 Millionen Euro zu Benfica Lissabon.

Platz 1: Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) - 22 Millionen

Florian Neuhaus (25): Spielte von 2007 bis 2017 für den TSV 1860 München. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Grant Hubbs

Bekommt in unserem Ranking aufgrund des Alters den Vorzug vor Kevin Volland und Julian Weigl: Florian Neuhaus. Der heute 25-Jährige kam als Zehnjähriger nach Giesing und blieb bis er 20 wurde. Über Fortuna Düsseldorf fand er den Weg in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach und wurde Nationalspieler. Bei seinen bislang zehn Einsätzen wird es wohl nicht bleiben. Neuhaus kam in der WM-Qualifikation zum Einsatz und wird wahrscheinlich auch mit nach Katar fahren. (moe)