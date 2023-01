Live-Ticker: TSV 1860 entlässt Köllner – Geheimtraining mit Gorenzel – Gerüchte um Fink

Beben an der Grünwalder Straße

Nach der Trennung von Michael Köllner übernimmt Günther Gorenzel als Interimstrainer beim TSV 1860 München.

Der TSV 1860 hat nach Pleite gegen Dynamo Dresden Trainer Michael Köllner entlassen. Alle Entwicklungen an der Grünwalder Straße im Live-Ticker.

Trainerwechsel beim TSV 1860 München: Michael Köllner wurde am heutigen Dienstag entlassen.

Saisonziele in Gefahr: Nach nur einem Sieg aus den letzten sieben Spielen haben die Löwen die Notbremse gezogen.

Alle Entwicklungen des Tages im Ticker: Wir berichten live von der Grünwalder Straße.

Update um 11:57 Uhr: Heute ist offenbar der Tag der Trainerentlassungen. Der FC Ingolstadt trennt sich von Coach Rüdiger Rehm. Auch in Halle bahnt sich etwas an. Der HFC beurlaubt nach Informationen der Bild-Zeitung André Meyer.

Update um 11.40 Uhr: Ab 11 Uhr trainiert die Mannschaft erstmals unter Günther Gorenzel geheim. Die Pforten an der Grünwalder Straße sind allerdings abgesperrt. Gorenzel stellt sich nach der Einheit den Fragen der Presse. Wir sind live vor Ort.

Update von 10.30 Uhr: Als Nachfolger ist Thorsten Fink im Gespräch. Der Ex-Star des FC Bayern war bis Anfang November 2022 in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei Al-Nasr SC unter Vertrag. Wie die Bild berichtet, sind die Löwen-Verantwortlichen bereits in Gesprächen mit dem Champions-League-Sieger von 2001.

Trainerwechsel beim TSV 1860 München: Reisinger und Gorenzel übernehmen interimsweise

Update vom 09:58 Uhr: Etwas mehr als zwölf Stunden nach der Heimniederlage hat sich der TSV 1860 von Michael Köllner getrennt. Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel und Stefan Reisinger übernehmen als Interimslösung. Franz Hübl, Harald Huber und Jörg Mikoleit zählen weiterhin zum Trainerteam.

Erstmeldung: „Saisonziele in Gefahr“ - TSV 1860 München trennt sich von Trainer Michael Köllner

München - Nach 1180 Tagen ist die Amtszeit von Michael Köllner beim TSV 1860 beendet. Der 53-Jährige musste einen Tag nach der 1:2-Niederlage am Montagabend gegen Dynamo Dresden im Grünwalder Stadion seine Koffer packen. Die Bilanz der letzten Spiele zwang die Löwen-Verantwortlichen zum Handeln. Nur ein Sieg und ein Remis holte Köllner mit seiner Mannschaft aus den letzten sieben Partien - viel zu wenig für einen Aufstiegskandidaten.

„Wir haben die Gesamtentwicklung intensiv analysiert und diskutiert. Trotz vieler Gespräche und gemeinsamer Aufarbeitung von Problemfeldern hat sich die gewünschte Entwicklung der Mannschaft nicht eingestellt und Muster, die bereits vor der zweimonatigen Winterpause zu erkennen waren, treten immer wieder zum Vorschein“, wird Sport-Geschäftsführer Michael Gorenzel in der Pressemitteilung des Klubs zitiert. „Wir sehen nicht nur unsere Saisonziele akut in Gefahr und sehen uns daher gezwungen zu handeln.“

Michael Köllner nach Pleite gegen Dynamo Dresden bei Pressekonferenz noch kämpferisch

Der geschasste Köllner gab sich trotz großer Enttäuschung direkt nach der Partie noch kämpferisch. „Ich glaube, dass die Mannschaft am Sonntag wieder alles dafür tun wird, am Sonntag in Oldenburg zu gewinnen“, schaut er bei der Pressekonferenz am voraus. „Wir müssen die nächsten Wochen konsequenter spielen, vor allem in den Umschaltmomenten. Dann glaube ich, dass wir in den nächsten Wochen wieder punkten und Spiel für Spiele eine konstante Serie hinlegen“.

Diese Serie braucht der TSV 1860, wenn sich der Klub im Aufstiegskampf zur 2. Bundesliga wieder zurückmelden möchte. Köllner wird dann nicht mehr in der Verantwortung stehen. Er verabschiedet sich nach 66 Siegen, 32 Unentschieden und 35 Niederlagen. Im Schnitt holte er 1,73 Punkte mit den Löwen. (jb/moe/ulk)