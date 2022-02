TSV 1860 München: Ex-Co-Trainer Oliver Beer beurlaubt

Von: Uli Kellner

Oliver Beer und die Löwen konnten sich nicht über einen Wechsel ins NLZ verständigen. © Sampics

Oliver Beer arbeitet nicht mehr für den TSV 1860 München. Nach Angaben von Günther Gorenzel wurde der ehemalige Co-Trainer beurlaubt.

München – Nicht nur manch vorschnelles Gesamturteil geht Michael Köllner auf die Nerven („Wir sind nicht krachend gescheitert!“), auch das Geraune in den Fanforen, sein Team würde es sich bei 1860 in einer Trainings-Komfortzone gemütlich machen. „Ich verfolge viele Diskussionen, wie bestimmte Themen bei uns bewertet werden“, sagte der Coach und ging in den Verteidigungsmodus über: „Freie Tage sind wichtig, aber was nutzt es, wenn die Spieler kotzend über der Bande hängen. Ich glaube nicht, dass man uns unterstellen kann, dass wir faul im Verein unterwegs sind.“

TSV 1860 München: Günther Gorenzel bestätigt Beurlaubung von Co-Trainer Oliver Beer

Nicht faul – und nicht leidenschaftslos, wie beim Halle-Spiel sichtbar wurde, als Co-Trainer Günter Brandl mit Gelb verwarnt wurde, weil er, so Köllners Darstellung, nach der x-ten Fehlentscheidung „aus dem Sattel gegangen ist“. 196 Einheiten, rechnete Köllner vor, habe das Team seit Saisonbeginn bestritten – mit einem seit Dezember geschrumpften Trainerteam.

Der Posten von Oliver Beer, Köllners zweitem Co-Trainer ist weiterhin vakant, Beer inzwischen sogar beurlaubt, wie Günther Gorenzel auf Nachfrage bestätigte. Man habe sich nicht auf einen Wechsel ins NLZ einigen können, so der Sportchef. Zuletzt hieß es, Beer wolle den Fußballlehrer machen, sein Vertrag bei 1860 läuft im Juni aus. (ulk)