Ex-Löwe Schindler: „Ich dachte oft, das gibt‘s doch nicht“

Huddersfield - Ex-Löwen-Kapitän Christopher Schindler spielt heute mit Huddersfield Town gegen Manchester City. Seinen Heimatverein erkennt der Herzblut-Löwe kaum noch wieder.

Leicht fiel ihm der Abschied vom TSV 1860 sicher nicht. Zwei Jahre lang war Christopher Schindler Kapitän beim TSV 1860 München. Zwei Jahre, in denen er viel erlebt hat. Bei Huddersfield Town hat er seit dem Sommer eine neue Heimat gefunden. Im Herzen bleibt Schindler ein Löwe, doch der heutige TSV hat für den 26-Jährigen wenig mit dem Verein zu tun, in dem er aufgewachsen ist.

Mit Huddersfield erlebt Schindler aktuell eine starke Phase. Nach Jahren des Abstiegskampfs steht man derzeit auf Position drei der Zweiten Liga. Der deutsch-amerikanische Trainer David Wagner, Freund und Trauzeuge von Jürgen Klopp, hat das Team zum Aufstiegskandidaten gemacht.

In Huddersfield geht‘s für Schindler endlich nur um Fußball

Davon ist Schindlers Ex-Verein, der TSV 1860 München, aktuell weit entfernt. Die Löwen stehen auf Platz 14 der Liga, haben nur fünf Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Die Schwierigkeiten, die der TSV aktuell hat, kennt Schindler aus seiner Zeit als TSV-Kapitän, in der er etwa auch das Relegations-Rückspiel gegen Holstein Kiel miterlebt hat.

Im beschaulichen Huddersfield, dem 150.000 Einwohner-Örtchen in der Grafschaft York, kann sich Schindler nach eigener Aussage nun nur auf den Fußball konzentrieren - anders, als das oft beim TSV war: „Ich müsste lügen, wenn ich sage, das Drumherum geht spurlos an einem vorüber“, erzählte Schindler gegenüber der Süddeutschen Zeitung und sagte weiter: „Es gab so viele Momente, wo man denkt: Das gibt‘s doch nicht.“

Aber auch nach dem Wechsel nach England, der den Löwen im Sommer die stattliche Ablösesumme von 2,2 Millionen Euro eingebracht hat, blickt Schindler noch immer mit einem Auge auf die Geschehnisse an der Grünwalder Straße. Der 26-Jährige kennt den TSV wie seine Westentasche. Ganze 17 Jahre war er im Verein aktiv, durchlief alle Stationen von der Jugend über die Amateure bis zu den Profis.

Der frische Wind verpuffte

Immer wieder beschwor man bei den Löwen in dieser Zeit einen Neuanfang, wollte alles besser machen. Doch wirklich geändert hat sich nach Schindlers Ansicht nichts. Er zog seine Konsequenzen und wechselte nach England. Kurz darauf verpflichtete der TSV Stefan Aigner, modernisierte die Vereinsanlagen - eine neue Aufbruchsstimmung machte sich breit. „Als sich die Dinge bei Sechzig offensichtlich zum Positiven zu wenden schienen, saß ich schon da und dachte kurz: Wäre ich vielleicht doch besser geblieben“, erzählt Schindler.

Doch wieder sollte sich beim TSV alles verändern: Aigner ist mittlerweile als Kapitän zurückgetreten und Neu-Coach Vitor Pereira versucht den Löwen seit der Winterpause seine Spielphilosophie näher zu bringen. In Huddersfield steht für Schindler nun der Fußball im Fokus, über die Situation beim TSV sagt er gegenüber der SZ: „Ich glaube, dass es für viele Menschen schwierig ist, sich mit der aktuellen Situation zu identifizieren. Der Verein hat kaum noch etwas mit dem gemein, den ich einmal kennengelernt habe“.