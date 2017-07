Wegen Ismaik: Löwen-Fan stellt brisanten Antrag

Steht bei vielen Fans schon länger in der Kritik: Hasan Ismaik macht sich mit seiner Politik bei Sechzig nicht viele Freunde.

Dass die Mitgliederversammlung der Löwen mit Spannung erwartet wird, hat diverse Gründe. Nun kommt ein weiterer hinzu - denn ein Fan stellt einen Antrag wegen Investor Hasan Ismaik.

München - Die Mitgliederversammlung am 23. Juli im Zenith wird spannend genug. Zusätzliche Brisanz könnte der Antrag von Mitglied Ulla Hoppen (Löwenfans gegen Rechts) bringen, in dem sie e.V. auffordert, den Kooperationsvertrag mit Hasan Ismaik zu kündigen. Dieser sei bei der Drittliga-Lizenzierung seiner Pflicht nicht nachgekommen, was eine „Hauptpflichtverletzung“ darstelle.

Der Antrag von Ulla Hoppen im Wortlaut

