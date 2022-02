„Nur noch eine Lachnummer“, „Maximal Mittelmaß“: 1860-Fans nach Halle-Pleite völlig bedient

Von: Vinzent Fischer

Teilen

Müssen sich der Fan-Kritik nach der Pleite gegen den Halleschen FC stellen: Die Spieler des TSV 1860 München um Kapitän Stefan Lex. © Imago / Sven Leifer

Der TSV 1860 München muss seine Aufstiegshoffnungen nach der Niederlage gegen den Halleschen FC begraben. Die Löwen-Fans sind nach der Pleite schwer enttäuscht.

München - Die Niederlage gegen den Halleschen FC steckt dem TSV 1860 München immer noch in den Knochen. Mit 0:2 unterlagen die Löwen den Hallensern im Grünwalder Stadion. Nach der Niederlage ist bei den Sechzigern Ernüchterung eingekehrt. Besonders bitter: Eine umstrittene Schiedsrichter-Entscheidung besiegelte die Heimpleite.

„Seid ihr Löwen oder Mäuse?“: 1860-Fans stellen die Charakterfrage

Nach der Partie rechneten die Fans mit den Löwen-Spielern ab. „Ich finde es unmöglich und unfair gegenüber den Fans, die alles tun, um der Mannschaft zu helfen und dann sowas, seit Wochen geht das schon“, kommentierte ein Nutzer bei Facebook und forderte: „Ich glaube, jetzt ist es wirklich mal an der Zeit, dass sich die Fans bemerkbar machen.“ Die Wut ist den Anhängern sichtlich anzumerken. „Was ist aus der Aufbruchstimmung geworden und dem Teamgeist, die nach dem Abschied von Sascha Mölders alle beflügelt haben? Hat das wirklich nur für zwei Spiele gereicht? Seid ihr Löwen oder Mäuse?“, stellt ein anderer Nutzer die Charakterfrage.

Darüber hinaus muss der TSV 1860 München auch einiges an Häme einstecken. „Morgen erstmal trainingsfrei, oder? Um die Köpfe frei zu bekommen und zur Regeneration“, stichelt ein Facebook-User. „Stark wie noch nie“, ergänzt ein anderer und wettert: „Die Löwenmannschaft ist in der 3. Liga nur noch eine Lachnummer. Es wird keine Mannschaft mehr die Löwenmannschaft für voll nehmen. Jede Mannschaft in der 3. Liga ist froh, gegen einen sicheren Punkte-Lieferanten wie die Löwen spielen zu dürfen.“

Fans analysieren: Wird es für den TSV 1860 München in Liga 3 schwer?

Einige Fans wagen allerdings auch den analytischen Ansatz. „Was erwartet ihr von einer Mannschaft, die maximal Drittliga-Mittelmaß ist, und einem Trainer, der keinen Deut besser ist?“, fragt ein Nutzer und schlussfolgert: „Wenn nichts in die Mannschaft investiert wird, dann werden die Löwen auf Jahre hinaus in der 3. Liga rumdümpeln.“ Manch einer befürchtet gar das Schlimmste: „Wenn’s blöd läuft und wegen finanziellem Mangel keine Neuen kommen, wird es sogar schwer sich in Liga drei zu halten!“ (Vinzent Fischer)