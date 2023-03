TSV 1860 München feiert dank Kantersieg A-Jugend-Bundesliga-Klassernerhalt

Von: Louisa Genthe

A-Junioren Trainer Jonas Schittenhelm coachte seine Mannschaft erfolgreich zum Klassenerhalt. © Ulrich Wagner/Imago

Am Wochenende feierten die A-Junioren des TSV 1860 den Bundesliga-Klassenerhalt. Mit einem Kantersieg gegen den FC Augsburg entsorgten die Löwen die letzten Abstiegssorgen.

München – Sechs von 17 Mannschaften werden aus der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest absteigen. Mit einem deutlichen Sieg gegen den FC Augsburg konnte sich der TSV 1860 München diesem heftigen Abstiegskampf entziehen und stattdessen mit aktuell Platz sieben in der Tabelle den Klassenerhalt sichern.

Der Gefoulte schießt nicht? Nicht bei den Junglöwen. Startschuss für die Torserie der Sechzger war nämlich ein Elfmeter. Bereits fünf Minuten nach Anpfiff kam es zum Foul an Kapitän Mansour Ouro-Tagba, der sich den Ball selber schnappte und zum 1:0 für die Blauen verwandelte.

„Ich bin megastolz auf die Leistung der Mannschaft.“

Der Wille den Platz in der Bundesliga zu halten war bei den A-Junioren deutlich zu erkennen, denn nur 20 Minuten später erhöhte der Kapitän auf 2:0. Zehn Minuten vor Halbzeitpfiff kam es noch zu einem weiteren Tor. Das fiel aber durch jemand anderes: Mittelfeldspieler und Profi Marius Wörl traf direkt ins lange Eck.

Nach der Halbzeit hatten die A-Junioren aber noch nicht genug vom Torrausch. Bereits in der 51. Minute erhöhte diesmal der frisch im Stammkader eingesetzte Raphael Ott. Der wollte aber mehr als nur ein Tor und traf 20 Minuten später zum 5:0. Zum Ende hin meldete sich Kapitän Mansour Ouro-Tagba nochmal und schoss das sechste und letzte Tor der Partie.

TSV 1860: Lange Sommerpause steht bevor

Trainer Jonas Schittenhelm ist die Erleichterung anzumerken. „Endlich sind wir safe. Ich bin megastolz auf die Leistung der Mannschaft. Wir haben heute richtig gut Fußball gespielt, standen kompakt und waren sehr laufstark“, lobte der 37-Jährige die Leistung seines Teams.

Bevor die Junglöwen in ihre verdiente Sommerpause verschwinden, steht am Wochenende noch ein Heimspiel gegen den SC Freiburg an. Für die Breisgauer geht es um einiges, die Sechzger können ohne Druck in das Duell starten. (Louisa Genthe)