Wer ist zufriedener? - Biergarten-Diskussion zwischen 1860- und Bayern-Fan

Von: Uli Kellner, Manuel Bonke

Blau vs. Rot: Hier verkörpert durch Helmut Erdmann, den Brauereidirektor von Ayinger, und Bräustüberl-Wirt Alexander Moosbauer (r.). © Stefan Matzke / sampics

1860 oder Bayern München? In der Landeshauptstadt ist das eine Grundsatzentscheidung. Das große Biergarten-Gespräch der alten Rivalen.

Aying – „Jetzt geht’s aber los“, ruft ein Mitglied des Veteranenvereins, als er nach der Kranzniederlegung den Wirt im Bayern-Trikot erblickt – und auch der Brauereidirektor erregt Aufsehen, als er am Pfingstmontag im Löwen-Nostalgietrikot durch die Reihen des Ayinger Bräustüberl-Biergartens schreitet.

Schon vor dem von unserer Zeitung arrangierten Frühschoppen-„Derby“ zeigt sich: Blau oder Rot ist eine Lebensentscheidung, nicht nur für Helmut Erdmann, 53, und Alexander Moosbauer, 41 – und auch wenn sich die jeweiligen Vereine seit vielen Jahren nicht mehr in Pflichtspielen gegenüberstehen. Über die Sehnsucht nach Derbys, die Emotionen in zwei sich in Lichtgeschwindigkeit voneinander entfernenden Vereinen geht es bei unserer Debatte – und noch um vieles mehr.

Philosophische Einstiegsfrage: Wer ist der zufriedenere Mensch: der Bayern-Fan nach der zehnten Meisterschaft in Folge – oder der Löwen-Fan nach sieben Sommer-Neuzugängen für die geplante Aufstiegssaison?

Moosbauer: Lassen wir die Meisterschaften weg. Darüber kann man sich wirklich nicht mehr freuen . . . Bös gesagt: Wir können noch so schlecht spielen – und werden trotzdem Meister, das ist ja eines der Probleme, das wir haben.

Und wie zufrieden ist aktuell der Löwen-Fan, Herr Erdmann?

Erdmann: Es ist interessant zu sehen, wie der Verein es immer wieder schafft, seine Anhängerschaft neu zu motivieren. Eigentlich war man schon vor zwei Jahren enttäuscht, dass man nicht aufgestiegen ist, letztes Jahr wahnsinnig enttäuscht – und jetzt feiert man einen vierten Platz wie die Meisterschaft, nur weil man dadurch die Qualifikation für den DFB-Pokal geschafft hat. Eines muss ich trotzdem sagen: Was der Herr Gorenzel da mit seiner Transferpolitik geleistet hat, weitgehend geräuschlos, das ist schon aller Ehren wert – und ein Grund dafür, dass man seit langer Zeit mal wieder noch zuversichtlicher in die Saison geht.

Das Angebot der Bayern an Gorenzel dürfte eine Frage der Zeit sein ...

Provokant gefragt: Ist Gorenzel der bessere Brazzo?

Erdmann: Wer ist der Brazzo? (Gelächter in der Runde).

Moosbauer: In der Hinsicht, dass er ruhiger ist, ja. Was mich nämlich gerade mit am meisten stört: Alles wird medial brutal aufgeblasen – und dann kann’s eigentlich nur schiefgehen, das Ganze.

Erdmann: Das Angebot der Bayern an Gorenzel dürfte eine Frage der Zeit sein . . . Aber mal im Ernst: Wir spielen in einer ganz anderen Liga – das ist einfach so. Auch wenn alle Neuzugänge ablösefrei zu bekommen waren, war die Herausforderung, diese nicht nur von Sechzig zu überzeugen, sondern vor allem in das Gehaltsgefüge der Mannschaft einzupassen. Mit unserem Budget von sechs Millionen Euro im Jahr muss man das auch erst mal hinkriegen. Diese Summe bekommt meines Wissens der Ersatztorhüter der Bayern allein pro Jahr. Womit wir beim Thema Lewandowski wären ...

Seit 25 befreundet – trotz unterschiedlicher Auffassungen beim Thema Fußball: Helmut Erdmann im Ayinger Bräustüberl neben Gastgeber Alexander Moosbauer. © Stefan Matzke / sampics

Gutes Stichwort. Wie nimmt der Löwen-Fan so ein Wechseltheater wie das um Lewandowski wahr? Freut er sich über die Unruhe beim Rivalen?

Erdmann: Generell finde ich es tragisch – und heftig: Wie ein einziger Spieler einen ganzen Verein so unter Druck setzen kann ... Wie soll der denn danach noch für Bayern spielen? Ähnliches haben wir ja im Kleinen bei Dressel erlebt (der im Sommer 2021 zu Darmstadt 98 wechseln wollte, aber nicht durfte/d. Red.). Der hat danach eine sehr unauffällige Saison gespielt.

Um nun ablösefrei nach Rostock zu wechseln.

Erdmann: Apropos Transfers. Im Postillon gab’s eine nette Fotomontage: Lewandowski im Löwen-Trikot neben dem Gorenzel. Als Kommentar hab ich drunter geschrieben: Wir haben doch mit dem Stegmann einen super Zeugwart. Wo sollte denn der Lewandowski bei uns spielen?

Moosbauer: (lacht) Die Frage ist: Was macht man mit ihm? Nachdem er öffentlich geäußert hat, dass er weg will, ist das für mich ein Zeichen, dass er ganz klar weg gehört. Hainer hat ja gesagt: Wertschätzung ist keine Einbahnstraße. Ich befürchte, die Diskussion nimmt jetzt erst so richtig Fahrt auf. Ich sage: Bei Hoeneß und Rummenigge hätte es so ein Theater nicht gegeben. Dafür eine Ansage – und dann hätten alle pariert. Hoeneß hat den Brazzo als seinen Nachfolger sicher bewusst ausgewählt, aber aktuell bin ich nicht ganz zufrieden mit seiner Personalpolitik. Von Kahn halte ich wahnsinnig viel – weil der schon immer ein Geschäftsmann war. Aber jetzt hakt’s irgendwie gerade.

„Wenn 1860 spielt, bebt ganz Giesing – das haben wir nicht da draußen in der Arena.“

Bei 1860 dagegen dürfte man seit langer Zeit mal wieder zufrieden sein mit der Chefetage.

Erdmann: Wie gesagt: Aktuell ist man noch zuversichtlicher als sonst – wobei wir ja vor jeder Saison als Aufsteiger feststehen. Das ist die typische Mentalität des Löwen-Fans.

Den Sportchef Gorenzel haben Sie schon gelobt. Wie schaut es mit Trainer Michael Köllner aus?

Eigentlich hat er sein Ziel verfehlt, besser als Platz vier abzuschneiden. Eine weitere Chance gebe ich ihm aber gerne. Die Voraussetzungen sind geschaffen: Alle Weggänge wurden nicht nur ersetzt, man hat sich da sogar auf den einzelnen Positionen verbessert – daran wird der Trainer jetzt auch gemessen.

Wie schaut denn ein Bayern-Fan auf die Löwen, Herr Moosbauer: Nimmt man sie überhaupt wahr in ihrem Giesinger Kosmos?

Moosbauer: Natürlich interessiert einen, was in der Stadt los ist, was der Konkurrenzverein macht. Ich krieg’ das meiste mit, dafür sorgt schon unser sehr ausgewogen besetzter Stammtisch. Fußball ist ja irgendwo auch ein Drumherumgeschäft, wo es um die Stimmung geht – und da schaut man als Bayern-Fan schon ein bisschen neidisch zu den Löwen. Wenn 1860 spielt, bebt ganz Giesing – das haben wir nicht da draußen in der Arena.

Man schaut also nicht mitleidig von oben herab auf die kleinen Löwen?

Moosbauer: Mitleidig nicht. Dieses Scharmützeln gehört irgendwo dazu – und ganz neutral muss man feststellen: Die Löwen haben eine tolle Saison gespielt, da gibt’s nichts. Ich hätte ihnen den Aufstieg auch vergönnt. Vielleicht müssen sie jetzt noch ein Jahr warten. Sie haben auf alle Fälle gut eingekauft. Wobei: Eingekauft ist übertrieben – die sind ja alle umsonst gekommen ...

Erdmann: Da siehst du mal, wie gut wir im Verein mit Geld umgehen können (lacht).

Moosbauer: Was macht eigentlich Euer Investor? Von dem hat man länger nichts mehr gehört ... Nein, aber wenn ich mir aus der Ferne ein Urteil erlauben darf: Ich glaube, dass die Löwen aktuell auf einem guten Weg sind.

Wie nimmt man als Löwe die Bayern wahr – außer wenn sie verlieren?

Erdmann: . . . und das machen sie sehr selten. Aber mein Mitleid hält sich hier meistens in Grenzen.

„Es gibt zwei Arten von Fans: die, die sich mit Fußball auskennen – und Bayern-Anhänger.“

Sie halten es also mit Otti Fischer, der sagte: Als Löwen-Fan geht es nicht darum, dass du für 1860, sondern gegen Bayern bist?

Erdmann: Soweit will ich nicht gehen, obwohl ich es ja nicht leicht hatte als Jugendlicher. Erst vom roten Vater geprägt, ab Bielefeld (Relegations-Duelle 1977 mit 0:4, 4:0 und Löwen- Sieg im Entscheidungsspiel/Red.) dann nur noch 1860 – plötzlich Lizenzentzug und zehn Jahre Bayernliga. Wenn die Sportschau lief, hab ich gefragt: Wann kommt denn 1860? Ansonsten halte ich mich mit Aussagen über den FC Bayern weitestgehend zurück, da ich mich hier meistens zusammenreißen muss. So wie vor zwei Wochen, als wir als Brauerei einen neuen Kunden gewinnen wollten: eine tolle Wirtschaft, wo der Wirt ein Tiefroter ist und auch Spieler von Bayern verkehren. Sagt mein Außendienst vor dem Treffen: „Herr Erdmann, wir reden über alles – nur nicht über Fußball. Seien Sie bitte ein bisschen diplomatisch. Und lassen Sie vor allem Ihren Standardspruch weg ...“

Altmeister? Für Helmut Erdmann immer noch Schalke und Nürnberg – und natürlich seine Löwen. © Stefan Matzke / sampics

Moosbauer: Wie geht der?

Erdmann: Es gibt zwei Arten von Fans: die, die sich mit Fußball auskennen – und Bayern-Anhänger.

Und Ihr Sohn? Geht’s dem wie Ihnen damals bei einem roten Papa?

Erdmann: Nein, der ist standhaft – und läuft in seinem Fußballverein am Tegernsee mehr oder weniger einsam mit seinem Löwen-Trikot rum. Wobei: Mein Gefühl ist, dass viele Kinder heute eher europäisch denken, den Trikots nach: Real Madrid, Barcelona, Hajduk Split ... Diese Rivalität Bayern-Sechzig, die ist vielleicht gar nicht mehr so vorhanden.

Moosbauer: Kommt schon wieder – aber dazu müssten wir mal wieder gegeneinander spielen.

In der Regionalliga gab es ja in der Saison 2017/2018 zwei Derbys: 1860 gegen Bayern II.

Moosbauer: Ja, da hat die Hütte gebrannt, das ist Fußball! Das hast in der Allianz Arena nur teilweise – so dass man lieber auswärts mitfährt, um mal Stimmung zu erleben.

„Wir wollen aufsteigen – und wir wollen auch den Pokal gewinnen.“

Kommen Bayern-Fans eigentlich erst ab dem Halbfinale in der Champions League aus der emotionalen Nulllage?

Moosbauer: Ich sag mal so: Wenn wir mal nicht Meister würden, wäre das für mich auch okay. Lieber dafür in ein paar Jahren mal wieder was Gescheites gewinnen.

Erdmann: Dieses Inflationäre bei Bayern – das ist schon nicht so einfach. Wie viel Meistertitel haben sie jetzt? 30, 31 oder 32? Trotzdem haben sie es nicht geschafft, dass ich dies wirklich verinnerliche. Für mich als Löwen-Fan sind immer noch Schalke und Nürnberg die Alt- und Rekordmeister.

Das Klischee vom in der Vergangenheit lebenden Löwen-Fan ...

Erdmann: Ja, ich weiß . . . Man lebt da schon irgendwo in einer eigenen Welt.

Hat man als Löwen-Fan Bammel vor den nächsten zehn Bayern-Meisterschaften? Oder sagt man gehässig: Sollen sie ruhig weiter sich selber und die Liga kaputt siegen?

Erdmann: Also, ich sehe es so, dass es schon schlimm wäre, wenn das ewig so weitergeht mit der Bayern-Dominanz. Dann ist irgendwann die 2. Liga die interessantere Liga.

Moosbauer: Ich hab Angst, dass sich Bayern irgendwann rauszieht und doch mit anderen europäischen Vereinen eine Superliga aufmacht. Helmut hat schon recht: Die Liga ist stinkfad geworden ...

„Lieber mal wieder was Gescheites gewinnen“: Alex Moosbauer hat genug von öden Meisterfeiern. © Stefan Matzke / sampics

Erdmann: ... am Ende sind Spiele wie gegen Bochum eine Vorgabe von oben. Da sagt die Donata Hopfen (von der DFL): Macht’s mal was, dass wieder ein bisserl Spannung reinkommt. Ansonsten sind solche Aussetzer nicht zu erklären – auch nicht so ein 0:5 gegen Gladbach im Pokal.

Der DFB-Pokal, der ja auch den Löwen einige Freude bereitet hat.

Erdmann: Oja. Es ist ja nicht so, dass wir keinen Erfolg haben wollen. Wir wollen aufsteigen – und wir wollen auch den Pokal gewinnen. Nach dem Sieg gegen Schalke hatte ich schon alles durchgebucht bis Berlin. Ach ja: Und Champions League würden wir natürlich auch gerne mal spielen.

Wie realistisch ist es denn, dass die aktuelle Fan-Generation noch mal ein echtes Derby erlebt?

Erdmann: Puh, es müsste ja ein Derby unter Wettkampf-Bedingungen sein. Wenn ich schon höre: Machen wir doch ein Derby als Freundschaftsspiel. Das interessiert doch keine Sau! Da machen wir uns nur die Knochen kaputt – und am Ende hat keiner was davon.

Vielleicht klappt’s ja wieder im DFB-Pokal – wie zuletzt 2007/08.

Erdmann: Ja, im DFB-Pokal ist die Chance immer da. Okay, heuer könnt’s schwer werden – bei diesem Erstrundenlos: Viktoria Köln wird schon hart für die Bayern ... (lächelt) 1860 tritt in der ersten Runde gegen den deutschen Vizemeister Borussia Dortmund an/Red.). Und dass Bayern absteigt – den Gefallen werden sie uns nicht tun. Mindestens zwei Jahre müssen wir also noch warten.

Moosbauer: (lacht) Schön wäre es schon, im Profibereich mal wieder ein Derby zu erleben. Mit 41 darf ich mich ja schon als alten Bayern-Fan bezeichnen: Amateur-Derbys sind ja ganz nett, aber die Derbys in der 1. Liga sind schon immer ein Highlight gewesen.

„Also, wenn ich an das Finale der Champions League denke . . . Mir kommt’s vor, als würden die immer mehr versuchen, den Super Bowl zu kopieren.“

Und wie überbrückt man jetzt als Bayern- und 1860-Fan einen Juni ohne WM? Bis zum Trainingslager und den Testspielen vergehen ja noch ein paar Wochen ...

Moosbauer: Für mich ist das unmöglich, dass man eine WM in Katar macht. Und im Winter die WM – wie soll da Stimmung aufkommen? Sonst um diese Zeit wäre hier der Biergarten voll gewesen.

Erdmann: Ich hab gar nicht gewusst, dass es eine WM gibt. Müssen wir dann wieder unsere ganzen Nationalspieler abstellen? Kleiner Spaß. Nein, auch für mich als Löwen-Fan ist es traurig, dass es keine WM gibt. So ein übergreifendes Turnier ist ja dann doch immer etwas Verbindendes – über die Vereinsgrenzen hinaus. Wenn sogar Herr Erdmann ein Müller-Tor bejubelt ... – und auch der Gorenzel plötzlich ein guter Spieler ist. Na, Goretzka heißt der, glaub ich.

Und am Ende schaltet man doch am vierten Advent den Fernseher an, um das WM-Finale zu schauen.

Erdmann: Quasi als Krippenspiel... .Im Grunde ist es eine Katastrophe. Aber klar schaltet man ein. Allein schon, um zu sehen, wie der Neuer dann mit der Regenbogen-Binde an den Scheichs vorbeiläuft. Ins Endspiel kommen wir eh, da führt kein Weg dran vorbei. Der Hansi Flick richtet’s für uns. Und wenn ich schon einen vom FC Bayern lobe ...

Moosbauer: Natürlich schauen wir – in welchem Rahmen, wird man sehen. Bringst du die Emotionen, die du im Biergarten hast, auch in einen geschlossenen Saal rein?

Erdmann: Du bist ja optimistisch. Corona gibt’s dann auch wieder. Prost, Mahlzeit!

Wie lange macht man als Fan wohl noch den ganzen Kommerz mit?

Erdmann: Ja, wo ist da die Grenze? Was für eine Frage! Da habt’s jetzt vier Tage Zeit gehabt, Euch gescheite Fragen auszudenken... (alle lachen bei dieser Kroos-Parodie).

Moosbauer: Also, wenn ich an das Finale der Champions League denke ... Mir kommt’s vor, als würden die immer mehr versuchen, den Super Bowl zu kopieren.

Erdmann: Ich hab’s auch angeschaut. Auf einmal kommt da zwischendurch ein Popkonzert, mit dem ein Großteil der Fans gar nichts anfangen kann, und das Ganze zu einem nicht authentischen Event verkommen lässt. Da lobe ich mir die Europa League. Frankfurt hat mich ehrlich begeistert. Das war Fußball pur ... Unter dem Strich, denke ich, ist man jetzt schon knapp an einer Schwelle dran, dass das Ganze kippt. Wer weiß, ob nicht das Produkt Champions League irgendwann abgelehnt wird. Am Ende ist dann vielleicht der Kreisligist um die Ecke wieder spannender.

Paritätisch besetzter Fußball-Stammtisch: Ayinger-Brauereidirektor Helmut Erdmann neben dem 1860-Reporter Uli Kellner (l.) – und Bräustüberl-Wirt Alexander Moosbauer neben dem Bayern-Reporter Manuel Bonke (r.). © Stefan Matzke / sampics

Moosbauer: Am Ende geht es um 90 Minuten Fußball. Erlebniswelt schön und gut, aber ich bräuchte es nicht.

Erdmann: Krassere Gegensätze gibt es nicht: Die einen gehen vor dem Spiel in die Erlebniswelt – und wir auf ein paar Hoibe zum Grünspitz.

Und was rät nun der Bayern-Fan dem Löwen-Fan und umgekehrt?

Moosbauer: Der Löwen-Fan ist ja Kummer gewöhnt. Leiden kann er – und er ist, wie Helmut schon sagte, jedes Jahr aufs Neue motivierbar. Hoffen wir also, dass wir in vier, fünf Jahren wieder ein Profiderby haben – am liebsten mit einem der beiden Spiele in einem ausgebauten Grünwalder Stadion.

Erdmann: Mein Rat ist: Spuit’s so weiter wie gegen Bochum und Gladbach – dann könnt’s mit dem Derby vielleicht schon 2023 klappen.

Interview: Uli Kellner und Manuel Bonke