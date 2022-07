U19-Kracher am ersten Spieltag! Bundesliga-Derby zwischen 1860 und FC Bayern

Von: Henrik Ahrend

Teilen

Vor dem Stadtderby: links Jonas Schittenhelm (Trainer U19 TSV 1860) rechts Danny Schwarz (Trainer U19 FC Bayern München) © IMAGO Ulrich Wagner Ulrich Gamel

Die Junglöwen sind zurück in der höchsten Leistungsklasse im Jugendbereich. Am ersten Spieltag kommt es direkt zum Derby gegen den FC Bayern München.

München. - Die U19-Mannschaft des TSV 1860 München konnte die letzte Saison ungeschlagen beenden. In der vergangenen Saison mussten sich die Junglöwen mit Gegnern aus der Junioren-Bayernliga messen. In der neuen Saison dürfte die Konkurrent stärker sein. Direkt am ersten Spieltag der Junioren-Bundesligastaffel Süd/Südwest kommt es zum absoluten Kracher. Am 14. August um 11:00 Uhr muss sich die Mannschaft von Jonas Schittenhelm gegen den Stadtrivalen aus München, den FC Bayern München beweisen.

Nachdem im Jahr 2017 die U19 der Löwen den sportlichen Abstieg in die Bayernliga nicht verhindern konnte, kommt es nach dem Aufstieg in die Junioren-Bundesliga Süd/Südwest zum Stadtderby in München. Die Junglöwen müssen am ersten am ersten Spieltag auswärts am Campus des FC Bayern gegen die U19 des deutschen Rekordmeisters ran.

TSV 1860 U19: Starke Gegner in den ersten Partien

Neben dem Derby am ersten Spieltag der Bundesligastaffel Süd/Südwest gegen den FC Bayern München bekommt man es im ersten Heimspiel am dritten Spieltag mit dem letztjährigen Tabellensiebten, der SpVgg aus Unterhaching, zu tun. In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft man direkt auf den Titelverteidiger des letzten Jahres, den VfB Stuttgart. (Henrik Ahrend)