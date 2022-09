TSV 1860: Oberbayrisches Derby im Free-TV – Löwen gegen Ingolstadt frei empfangbar

Von: Boris Manz

Am 22. Mai 2021 traf der TSV zuletzt auf den FCI und verlor das entscheidende Spiel um den Aufstiegsrelegationsplatz. Marco Hiller (in gelb) sah nach neun Minuten wegen einer vermeintlichen Notbremse die rote Karte. © IMAGO/Stefan Bösl

Am 8. Oktober empfängt der TSV 1860 München in der 3. Liga den FC Ingolstadt. Die Löwen-Fans dürfen sich dabei auf ein besonderes Schmankerl freuen.

München – Die Löwen sind im Soll. Der diesjährige Aufstiegsaspirant der 3. Liga wird seiner Favoritenrolle bisher gerecht. Nach neun Spielen hat der TSV bereits 22 Zähler auf dem Konto und fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Einzig die Niederlage gegen den aktuell punktgleichen Tabellenführer aus Elversberg und das überraschende Pokal-Aus in Illertissen kratzt am neuen selbstbewussten Löwenbild.

Nach der Länderspielpause gastieren die Sechzger bei der Reserve von Borussia Dortmund, ehe am 8. Oktober das Duell gegen den oberbayrischen Rivalen FC Ingolstadt stattfindet.

Bittere Niederlage: Nach dem letzten Duell stand der Drittliga-Verbleib der Löwen fest - die Schanzer kamen über die Relegation in die 2. Bundesliga

Am letzten Spieltag vor über einem Jahr trafen die Löwen zuletzt auf die Schanzer im Entscheidungsspiel um den Relegationsplatz. Der FCI gewann damals daheim mit 3:1 gegen die Sechzger, die bei einem Sieg an Ingolstadt vorbeigezogen wären. Torhüter Marco Hiller sah nach nur neun Minuten die rote Karte und die Schanzer führten bereits zur Pause mit 2:0, was die Partie früh zu ihren Gunsten entschied.

Nach dem folgenden Aufstieg des FC Ingolstadt und dem direkten Wiederabstieg hofft die Köllner-Elf diesmal auf die Revanche. Zur Freude der Fans wird das Spiel auch im Free-TV gezeigt: Der Bayrische Rundfunk (BR) übertragt das Spiel im TV und im Live-Stream auf br.de.

TSV 1860 München gegen FC Ingolstadt live im Free-TV: BR überträgt oberbayrisches Derby

Der TSV 1860 München empfängt den FC Ingolstadt am 29. Juli 2022 ( Anpfiff: 14.00 Uhr ).

empfängt den am 29. Juli 2022 ( ). Der BR zeigt das Derby am 08. Oktober live ( Beginn der Übertragung: 14.00 Uhr ) und auf br.de im Live-Stream.

zeigt das Derby am 08. Oktober live ( ) und auf br.de im Live-Stream. Die Löwen empfangen die Schanzer daheim. Das Spiel findet im Grünwalder Stadion statt.

Löwen-Bilanz positiv gegen FCI - Sieben Siege in 18 Spielen: Gelingt jetzt die Revanche?

Insgesamt ist die Löwen-Bilanz gegen den FC Ingolstadt übrigens positiv. Die beiden oberbayrischen Teams trafen in den letzten zehn Jahren 18 Mal aufeinander und die Sechzger konnten davon sieben Partien gewinnen (sieben Unentschieden; vier Niederlagen). (Boris Manz)