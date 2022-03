„Er bekommt nach wie vor schlecht Luft“: 1860-Trainer Köllner muss auf Niklas Lang verzichten

Sorgt sich um Verteidiger Niki Lang: 1860-Trainer Michael Köllner. © Imago / Picture Point

Dem TSV 1860 München steht ein schweres Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern bevor. Verteidiger Niklas Lang wird dabei allerdings nicht zum Einsatz kommen.

München - „Es ist einiges an Ballast abgefallen, nachdem wir dort gewinnen konnten“, ist Michael Köllner auch zwei Tage nach dem Auswärtssieg beim FSV Zwickau noch ziemlich erleichtert. „Wir haben dem Gegner keine Torchance mehr gestattet. Wir waren richtig gut im Gegenpressing, haben sehr aggressiv gespielt, aber trotzdem sehr ruhig bei eigenem Ballbesitz. Das ist immer eine schwierige Balance“, lobt der 52-Jährige. Er verbinde den Sieg mit der Hoffnung, die Mannschaft habe dadurch „Selbstsicherheit zurückbekommen.“

Köllner sieht TSV 1860 München gegen 1. FC Kaiserslautern in der Außenseiter-Rolle

Dank der Englischen Woche trifft der TSV 1860 München bereits am heutigen Dienstagabend (19 Uhr, MagentaSport) auf den 1. FC Kaiserslautern. Die Pfälzer kommen mit einer breiten Brust an die Grünwalder Straße. „Das wird ein ganz, ganz schweres Spiel“, prophezeit Michael Köllner. Vor allem auf die Defensiv-Stärke der Gäste weist der Löwen-Trainer explizit hin: „16 Gegentore in 27 Spiele - das ist natürlich absoluter Rekord.“ Köllner sieht seine Mannschaft in der Außenseiter-Position. „Die Favoritenrolle ist in dem Spiel ziemlich eindeutig“, ist sich der Löwen-Trainer sicher, der sich trotzdem Chancen ausmacht: „Wir werden alles dafür tun, dass wir am Ende trotzdem die Überraschung schaffen können.“

Der Schreckmoment in der 47. Minute: 1860-Verteidiger Niklas Lang (im dunklen Trikot) wird von Zwickaus Angreifer Lars Lokotsch mit den Stollen an der Brust getroffen. © Imago / Picture Point

Verzichten muss der Übungsleiter dabei wie bereits in Zwickau auf die Lanzeit-Verletzten Daniel Wein, Keanu Staude und Marius Willsch. Ergänzt wird das Lazarett von Niklas Lang. Der Verteidiger wurde im Spiel beim FSV Zwickau böse an der Brust getroffen. „Niki Lang hat sich am Brustbein vorne verletzt“, erläutert Köllner, gibt aber gleich Entwarnung. Es sei „nichts Schlimmeres passiert.“ Für das Kaiserslautern-Spiel kommt der 19-Jährige aber noch nicht infrage. „Er plagt sich nach wie vor mit Kopfschmerzen und Rückenproblemen herumplagt und bekommt schlecht Luft“, berichtet der Löwen-Trainer weiter. Positive Nachrichten gibt es dagegen von Nathan Wicht, der in der nächsten Woche wieder vollständig am Mannschaftstraining teilnehmen wird.

Neudecker-Sperre schmerzt Köllner: „Einer unserer besten Spieler“

Für das Spiel gegen Kaiserslautern fällt nach der viel diskutierten Sperre auch noch Richard Neudecker aus. „Einer unserer besten Spieler, unser Spielmacher“, adelt der Oberpfälzer seinen Schützling und betont: „Wir können es nicht ändern. Es geht darum, dass wir das als Team auffangen.“ Als Alternativen bringt Köllner Merveille Biankadi und Erik Tallig ins Spiel. Gerade letztgenannten hebt der Trainer trotz besonders hervor: „Er ist für uns ein sehr wichtiger Spieler. In der Englischen Wochen brauchst du jeden Mann.“

Köllner kündigt für das Heimspiel im Grünwalder Stadion eine gewisse Rotation an. „Wir werden schauen, den ein oder anderen frischen Spieler in die Mannschaft hereinzubringen, weil uns Kaiserslautern uns alles abverlangen wird. Da brauchen wir frische Kräfte.“ Auch taktisch wird der Löwen-Trainer Anpassungen vornehmen: „Wir spielen jetzt wieder gegen eine Fünferkette, ein anderes Spiel als gegen Zwickau.“ (Vinzent Fischer)