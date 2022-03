TSV 1860: Volles Grünwalder der X-Faktor im Aufstiegskampf? - „Lieblingsgegner“ Saarbrücken

Nostalgie pur: Der TSV 1860 München setzt sich gegen den FC Saarbrücken in der Relegation zur 3. Liga durch. © Imago/MIS

Der TSV 1860 trifft am Wochenende mal wieder in einem wichtigen Spiel auf den FC Saarbrücken. Passend dazu, darf das Grünwalder wieder voll ausgelastet werden.

München - Sonntag, 27. Mai 2018, 14 Uhr: Das Relegationsrückspiel des TSV 1860 gegen den FC Saarbrücken wird angepfiffen. Alles ist angerichtet für die große Aufstiegsfeier im Grünwalder Stadion, schließlich gewannen die Löwen das Hinspiel im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga im Saarland mit 3:2. Nach dem Absturz von der 2. Bundesliga* in die Regionalliga Bayern scheint die direkte Rückkehr in den Profi-Fußball nur eine Formsache zu sein.

TSV 1860 München: Löwen-Fans treiben die Mannschaft 2018 zum Relegationswunder gegen Saarbrücken

Gegen 15.15 Uhr herrschte dann allerdings Fassungslosigkeit im Grünwalder, als die Gäste das 0:2 erzielten. Es brauchte also zwei Tore in einer halben Stunde, sonst heißt es statt einer fetten Aufstiegsparty große Tristesse. Angetrieben von über 10.000 frenetischen Löwen-Fans im Stadion schaffte die Mannschaft schlussendlich aber doch noch das nicht mehr für möglich Gehaltene und erkämpfte sich das 2:2. Gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die 3. Liga. Platzstürme, Bierduschen, ein blau-weißes Fahnenmeer und vieles mehr waren die Folge.

TSV 1860 München: Wieder ein wegweisendes Duell gegen den FC Saarbrücken - volles Grünwalder der Unterschied?

Am kommenden Samstag (02. April) um 14 Uhr (wir berichten im Live-Ticker) steht nun erneut ein immens wichtiges Spiel gegen den FC Saarbrücken an. 1860 war der große Profiteur des Rückzugs von Türkgücü München* und liegt nur noch vier Punkte hinter dem Relegationsplatz. Mit einem Sieg am Wochenende könnten die Löwen, aktuell auf Tabellenplatz sechs, schonmal an Saarbrücken vorbeiziehen.

Passend dazu darf der TSV 1860 das Grünwalder Stadion endlich wieder komplett auslasten, erstmals seit dem Spiel gegen den MSV Duisburg am 20. November 2021. Mit der Erinnerung an die Relegation gegen Saarbrücken und der realistischen Chance auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga werden die Löwen-Fans wieder alles geben, um ihre Mannschaft nach vorne zu peitschen und womöglich zum X-Faktor im Endspurt der Saison zu werden.

TSV 1860 München: Köllner fordert „Superfinish“ - Zwei Stammspieler fallen wohl aus

Trainer Michael Köllner forderte unlängst ein „Superfinish“ von seiner Mannschaft, dann habe man „eine gute Chance, in die 2. Liga zurückzukehren. Seiner Mannschaft hat der Oberpfälzer also schon eingetrichtert, welch große Bedeutung die Spiele ab Saarbrücken haben. Den Fans wird man dies nicht zu sagen brauchen. Sie werden das Grünwalder Stadion zu einer Festung machen wollen, die von den Saarländern wie vor vier Jahren nicht zu erobern ist.

Personell ist die Lage im Löwen-Kader vor dem Topspiel allerdings angespannt. Neben dem Langzeitverletzten Keanu Staude, dessen Saison wegen einer Herzmuskelentzündung nun wohl beendet ist, drohen auch Abwehrchef Stephan Salger und Stammkeeper Marco Hiller auszufallen. (Jonas Grundmann) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA