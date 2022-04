TSV 1860 gegen Saarbrücken live: Heiße Schneeschlacht um den Aufstieg - Grünwalder ausverkauft

Von: Christoph Gschoßmann

Ausverkauft, auch wenn‘s heute beim Spiel TSV 1860 gegen Saarbrücken eisig wird: Das Grünwalder Stadion. © picture alliance / Andreas Gebert

Zuletzt blamierten sich der TSV 1860 München und der 1. FC Saarbrücken im Pokal. Nun geht es für beide um den Aufstieg. Der Live-Ticker.

Der TSV 1860 München empfängt am Samstag, 2. April, um 14 Uhr den 1. FC Saarbrücken.

Für beide Teams geht es um den Zweitliga-Aufstieg: Die Löwen (48 Punkte, Rang 5) liegen nur einen Punkt hinter Saarbrücken (49, Rang 5).

Trainer Michael Köllner muss auf die Leistungsträger Philipp Steinhart und Marco Hiller verzichten.

Vorbericht: TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken

München - TSV 1860 München gegen den 1. FC Saarbrücken ist ein echtes Aufstiegsendspiel - auch wegen Türgkücü München. Der insolvente Klub hat das Aufstiegsrennen für die Zweite Bundesliga kräftig durcheinandergewirbelt: Weil alle Spiele des gescheiterten Vereins aus der Wertung genommen wurden, ist plötzlich alles anders in der Tabelle. Im ausverkauften Grünwalder Stadion treffen sich bei nur noch sieben ausstehenden Partien ein großer Nutznießer und ein großer Verlierer dieser ungewöhnlichen Konstellation.

Saarbrücken hatte beide Spiele gegen Türkgücü gewonnen, die Löwen nur einen Punkt geholt. De facto hat Sechzig also fünf Punkte gut gemacht auf die Saarländer. Während Saarbrücken sich gegen die Entscheidung wehrte, sieht Löwen-Trainer Michael Köllner sieht die Sache pragmatisch: „Das kann man uns nicht anlasten, es war eine juristische Entscheidung.“ Die Gäste sehen das natürlich anders: „Es fühlt sich wie Betrug an, wenn ein sportliches Ergebnis jetzt nichts mehr wert ist“, so Trainer Uwe Koschinat.

1860 München muss auf Marco Hiller und Philipp Steinhart verzichten

„Ich denke, die Brisanz liegt eher auf der Relegation von 2018“, meint dagegen der Löwen-Coach. Damals setzten sich der TSV durch. Köllner weiter: „Beide Mannschaften werden in diesem Spiel alles versuchen, ihre Ambitionen unter Beweis zu stellen.“ Das gelang im jeweiligen Landespokal allerdings nicht, denn sowohl der TSV, als auch der FCS schied gegen einen Regionalligisten aus. Köllner prophezeit einen heißen Fight: „Saarbrücken wird uns im roten Bereich fordern.“

Im Match im verschneiten München zählt für beide nur die Liga und der Traum vom Aufstieg. Köllner muss dabei aber auf viele Akteure verzichten: Keanu Staude, Daniel Wein, Marius Willsch, Tim Linsbichler, Lorenz Knöferl, Marco Mannhardt, Marco Hiller und Phillipp Steinhart fallen allesamt aus. Ein Einsatz von Stephan Salger ist zudem fraglich. (cg)