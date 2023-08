Stockheim heiß auf das Pokal-Traumspiel – für Sechzig kommt die Partie zur Unzeit

Von: Uli Kellner

Die Löwen kommen: Andrang am Sportheim Stockheim – die 3000 Karten waren in Rekordzeit vergriffen. © H. Weiss

Am kommenden Mittwoch bestreiten die Löwen ihr Totopokal-Auftaktspiel gegen den FC Stockheim. Drei Tage darauf wird es für 1860 beim Ligastart ernst.

München – Ex-Löwe Nico Karger hat im zehn Kilometer entfernten Kronach das Fußballspielen gelernt, ebenso weit Richtung Norden liegt Sonneberg in Thüringen, das kürzlich wegen eines AfD-Landrats in die Schlagzeilen geriet. In dieser Ecke Nordbayerns findet es also statt, das Totopokal-Erstrundenspiel des TSV 1860 (Mittwoch, 18.30 Uhr).

Gastgeber ist der 1.FC Stockheim, der beim speziellen Losverfahren des BFV das Erstzugriffsrecht erhielt und sich die berühmten Löwen ins heimische Kreisliga-Ambiente gewünscht hat.

2021 in Birkenfeld, 2022 in Rödelmaier: 1860 mit weiten Anreisen bei letzten Pokal-Auftakt-Gegnern

Inzwischen ist es fast schon Tradition, dass die Giesinger zu Beginn des Totopokals entlegene Sportplätze des Freistaats kennenlernen. In Birkenfeld hinter Würzburg feierte Leandro Morgalla 2021 sein Profidebüt (1860 siegte mühsam 3:0). Im Sommer 2022 wurden die Löwen in die Gemeinde Rödelmaier geschickt, Landkreis Rhön-Grabfeld (7:0), gerade noch Unterfranken.

Nun also Stockheim im äußersten Zipfel Oberfrankens. Wie üblich gute 300 Kilometer von München entfernt, viel weiter geht nicht. Eine Pflichtaufgabe, die vor allem logistisch zur Herausforderung wird.

Pokalpartie drei Tage vor Drittligastart gegen Mannheim

Normal wäre das keine große Sache: Alles, was jung und talentiert ist, rein in den Bus, rechtzeitig losfahren (Ferienverkehr!), die Feierabendkicker müde laufen, irgendwann Tore schießen, Mund abputzen – und ab nach Hause. Diesmal jedoch . . . Selten ist ein Spiel ungelegener gekommen. Drei Tage später ist Ligastart gegen Mannheim, das runderneuerte Löwen-Team wirkt alles andere als eingespielt. Jede Trainingseinheit wäre in dieser Phase wichtig.

Oder wäre es vielleicht sogar sinnvoll, das Spiel als letzten Testlauf vor Mannheim zu sehen – als Gelegenheit für die A-Mannschaft, gegen einen leichten Gegner Selbstvertrauen zu tanken? Auf Nachfrage sagte Coach Maurizio Jacobacci: „Ich werde noch mit meinem Trainerstab diskutieren, was für uns das Gescheiteste ist. Der Totopokal, klar, aber die 300 Kilometer Fahrt, die Verletzungsgefahr gegen einen Kreisligisten . . . Ich hoffe, es ist das Richtige, was wir tun werden. Wichtig ist für uns schon das Spiel am Samstag.“

„Wir haben noch eine Woche Zeit. Jetzt gilt es, die Spieler so weit zu bringen, dass sie am Samstag Frische an den Tag legen können.“

Klingt, als gehe die Tendenz dahin, eine B-Elf nach Stockheim zu schicken, aber so oder so: Die Trainingswoche ist durch den Totopokal im Eimer. Die eine Hälfte des Kaders fehlt am Mittwoch und muss tags drauf im Sinne der Belastungssteuerung kürzertreten.

Zieht man den freien Montag ab, bleibt für die Vorbereitung auf Mannheim somit nur der heutige Dienstag – und der Freitag, an dem den Profis aber auch nicht mehr allzu viel abverlangt werden kann. Schließlich sagte Jacobacci nach dem Turnier in Heimstetten: „Wir haben noch eine Woche Zeit. Jetzt gilt es, die Spieler so weit zu bringen, dass sie am Samstag Frische an den Tag legen können.“

Kreisligist FC Stockheim ist heiß auf Traumspiel gegen Löwen

Und derweil die Löwen an Waldhof denken, Stockheim maximal im Hinterkopf, spielt sich beim Totopokalgegner aus der Provinz der ganz normale Wahnsinn ab. „Das Sportheim stand kopf“, meldete Vorstandsmitglied Andreas Scherbel nach der Auslosung. Sämtliche 3000 Tickets waren im Nu vergriffen – obwohl der Ort nur halb so viele Einwohner hat.

6000 Bratwürste wurden geordert, Bierstände, Absperrungen und Schilder aufgebaut, Parkplätze und ein Gästeblock ausgewiesen, Security-Kräfte organisiert. „Wir sind überwältigt“, sagte Scherbel im Fränkischen Tag: „Das als Kreisligist und alles im Ehrenamt zu stemmen, ist Wahnsinn.“ (Uli Kellner)