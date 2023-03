TSV 1860 München: Duelle gegen Aufstiegskandidaten Osnabrück und Wiesbaden im Free-TV

Von: Tim Hempfling

Der Bayerische Rundfunk überträgt die Spiele des TSV 1860 München am Samstag, 8. April 14 Uhr, gegen den VfL Osnabrück und am Samstag, 15. April 14 Uhr, gegen den SV Wehen Wiesbaden. © Sven Leifer

Löwenfans dürfen sich freuen. Die Duelle gegen den VfL Osnabrück und den SV Wehen Wiesbaden werden im Free-TV ausgestrahlt.

München – Der TSV 1860 München ist zurück. Nach acht sieglosen Spielen am Stück gewannen die Sechzger am vergangenen Wochenende gegen den FC Erzgebirge endlich wieder. Es war erst der zweite Pflichtspiel-Dreier in diesem Jahr. Passend dazu wurden die Free-TV-Spiele der Spieltage 30 bis 32 angekündigt – und das ganz zur Freude der Löwenfans. Gleich zweimal dürfen sie ihre Mannschaft im Free-TV sehen.

Die Partien am 31. Spieltag gegen den VfL Osnabrück und am 32. Spieltag gegen den SV Wehen Wiesbaden werden beim Bayerischen Rundfunk BR übertragen. Zusätzlich läuft das Spiel Osnabrück-Spiel beim Norddeutschen Rundfunk NDR und das Wiesbaden-Spiel beim Hessischen Rundfunk HR. Gegen beide Mannschaften gewannen die Löwen das Hinspiel (2:0 in Osnabrück, 3:1 gegen Wiesbaden).

TSV 1860 München: Gegner in guter Verfassung – Spiele gegen Dortmund-Reserve und Ingolstadt davor

Doch einfach wird es nicht werden für 1860. Osnabrück stand in der Winterpause noch auf Rang zehn. In den elf bisherigen Spielen des neuen Jahres jedoch gewann der VfL acht davon, holte zwei Unentschieden und verlor lediglich ein Spiel. Damit stehen die Osnabrücker auf Rang sechs mit 48 Zählern. Zudem sind sie nur zwei Punkten hinter dem Relegationsplatz und gehören mittlerweile zu den Aufstiegsanwärtern der Liga.

Bei Wehen Wiesbaden schaut es ähnlich aus. Der Tabellenvierte ist mit 50 Zählern punktgleich mit Dynamo Dresden, die den Relegationsplatz belegen. Wenn der TSV 1860 München noch eine Aufholjagd in Richtung 2. Bundesliga starten will, gilt es beide Spiele zu gewinnen. Doch bevor es so weit ist, warten noch die Partien zu Hause gegen Borussia Dortmund II (So, 26. März) und beim FC Ingolstadt (Mo, 3. April).