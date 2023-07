1860 München im Free-TV: BR überträgt Auftaktspiel gegen Waldhof Mannheim

Von: Tim Hempfling

Löwenfans aufgepasst: Der Saisonauftakt der Löwen am 05.08. wird vom BR und SWR im Free-TV übertragen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der TSV 1860 München empfängt am Samstag, dem 05. August, Waldhof Mannheim zum Auftakt in die 3. Liga. Das Spiel wird live im Free-TV übertragen.

München - Die heiße Phase beginnt. In weniger als zwei Wochen startet der TSV 1860 München in die neue Saison. Wirklich bereit sind die Löwen aber noch nicht, wie der desaströse Auftritt beim Miniturnier in Unterhaching zeigte. Stattdessen gilt es weiter am Kader wie an der Stammelf zu feilen.

TSV 1860 München gegen SV Waldhof Mannheim: Auftaktspiel im Free-TV

Am 05.08.2023 um 14.00 Uhr beginnt für 1860 der Ernst des Liga-Alltags. Gegner zum Saisonauftakt im Grünwalder Stadion ist der SV Waldhof Mannheim. Sowohl der Bayerische Rundfunk (BR) als auch der Südwestrundfunk (SWR) übertragen die Partie live im Free-TV.

Und alle Löwenfans dürfen sich auf mehr Spiele freuen. Zwar überträgt nur der Bezahlsender MagentaSport alle Partien der 3. Liga, aber auch im frei empfangbaren Fernsehen wird es wieder Spiele zu sehen geben. Denn die ARD und die Landesrundfunkanstalten haben die Rechte, zwei Live-Partien pro Wochenende zu übertragen. Letzte Saison liefen immerhin zwölf der 38 Partien des TSV 1860 im Free-TV.

1860 München trifft auf Waldhof Mannheim: Ein ausgeglichenes Duell

Der Gegner zum Auftakt ist kein Unbekannter. Bereits achtmal trafen Mannheim und 1860 seit 2019 aufeinander – mit der etwas besseren Bilanz für Waldhof. Vier Siege Mannheim, drei Siege 1860 und ein Unentschieden ist die Drittliga-Bilanz.

Eine spannende Partie dürfte es allemal werden. Letzte Saison spielte der SVW um den Aufstieg mit und landete am Ende auf Rang sieben, einen Platz vor 1860. Und auch in der Vorbereitung präsentierten sich die Mannheimer nicht allzu schlecht. Sie verloren nur gegen den Zweitliga-Aufsteiger Elversberg. Der letzte Test für Waldhof findet am Samstag (29.7.) statt. Dann geht es gegen Eintracht Frankfurt II. Die Löwen testen ebenfalls am Samstag. Gegner hier sind Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart. (Tim Hempfling)