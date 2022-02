TSV 1860: Lang fällt nach Brutalo-Foul wohl aus - Löwen-Youngster noch nach dem Spiel in Atemnot

Von: Moritz Bletzinger

Erschreckende Szene: Niklas Lang wird gegen FSV Zwickau heftig an der Brust getroffen und geht zu Boden. © Kirchner/Marco Steinbrenner/Imago

Unschöne Szene zwischen dem TSV 1860 München und dem FSV Zwickau: Niklas Lang bekam einen brutalen Tritt an die Brust. In der Kabine rang der Löwen-Youngster um Luft.

München - Der Platzverweis gegen Lars Lokotsch war gewissermaßen der Wendepunkt in der Partie zwischen dem TSV 1860 München und dem FSV Zwickau. Und die Rote Karte war - auch, wenn sicherlich keine böse Absicht dahintersteckte - alles andere als diskutabel.

Brutalo-Foul an Niklas Lang: 1860-Coach Köllner berichtet von Atemnot - „Er hat richtig Schmerzen“

Der FSV-Stürmer hatte Lang mit offener Sohle brutal an der Brust getroffen. Nach minutenlanger Behandlung hatte sich der Löwen-Verteidiger zwar halbwegs berappelt, weiterspielen konnte Lang aber nicht.

Niklas Lang schleppte sich vom Platz - 1860-Coach Köllner war sofort zur Stelle. © Kirchner/Marco Steinbrenner/Imago

„Niki Lang geht es nicht gut“, sagt 1860-Coach Köllner nach dem Spiel bei Magenta, „die Rote Karte ist das eine, der sitzt beziehungsweise liegt halb in der Kabine drin. Ich hoffe, dass es am Ende nicht so schlimm ist. Er bekommt kaum Luft. Er hat richtig Schmerzen auf der Brust und am Brustbein.“

TSV 1860: „Voraussichtlich keine Chance“ - Lang fällt wohl gegen 1. FC Kaiserslautern aus

Der Tritt in der 47. Minute schmerzte nicht nur kurz. Und Köllner befürchtete das Schlimmste: „Ich hoffe, dass nichts gebrochen ist. Niklas schaut dementsprechend übel aus.“ Wie es einen Tag nach dem Spiel um den Youngster steht, gab der TSV 1860 noch nicht bekannt. „Voraussichtlich keine Chance“ räumte Köllner einem Einsatz gegen den 1. FC Kaiserslautern am Dienstag ein.

Für den 19-jährigen Lang hatte Köllner gegen Zwickau den noch jüngeren Leandro Morgalla ins Rennen geschickt. „Mit seinen 17 Jahren, Hut ab, wie er in der zweiten Halbzeit das Spiel übernommen hat“, lobte der Coach nach Abpfiff. Morgalla wurde erst im Winter aus der zweiten Mannschaft zu den Profis hochgezogen. Gegen Zwickau spielte er erstmals länger als eine Viertelstunde in der 3. Liga. (moe)