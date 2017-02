Fünf Gründe für den Löwen-Aufschwung

München - Mit dem Sieg gegen Nürnberg haben die Löwen drei „Big Points“ gesammelt. Aktuell läuft es beim TSV: Hier sind fünf Gründe, warum das so ist.

Tabelle, Statistiken und das volle Datenpaket zur 2. Bundesliga! Mit dem Sieg im Derby gegen den 1. FC Nürnberg hat sich der TSV 1860 München weiter Luft verschafft. Die Löwen liegen jetzt ganze sieben Punkte vor dem Relegationsplatz und kämpfen sich langsam ins Tabellen-Mittelfeld vor. In der 2. Bundesliga gab es 2017 drei Siege aus vier Spielen, alle zuhause. Vor allem die Heimstärke lässt also hoffen. Die guten Ergebnisse des TSV kommen aber nicht von ungefähr: Hier sind fünf Gründe für den Aufschwung an der Grünwalder Straße.

Das Spiel gegen Nürnberg zum Nachlesen im Ticker.

1. Das neue System greift langsam

Als Neu-Trainer Vitor Pereira gegen Greuther Fürth zum ersten Mal im 3-4-3-System spielen ließ, war die Verwunderung bei den Fans einigermaßen groß. Das Spielsystem ist in Deutschland nicht sehr weit verbreitet. Auch die Spieler des TSV mussten sich wohl erst daran gewöhnen, kommen aber mittlerweile immer besser damit zurecht.

Die Dreier-Abwehrkette mit Abdoulaye Ba in der Zentrale sortiert sich langsam und findet immer mehr Ruhe.Auch die Außenspieler in der Viererkette davor kommen immer besser mit der neuen Spielidee zurecht, die mehr Flexibilität von ihnen fordert. In der Defensive ergänzen sie die Dreier-Kette bei gegnerischem Ballbesitz zu einem Fünf-Mann-Abwehr-Block und in der Offensive unterstützen sie die Außenstürmer. Gerade diese Außenpositionen sind extrem wichtig im System von Pereira und im Spiel gegen Nürnberg wurde deutlich, dass die Löwen-Profis ihre neuen Aufgaben immer besser verstehen und umsetzen können.

Dennoch ist auch noch Luft nach oben. Das wurde etwa bei einer Szene deutlich, als Levent Aycicek gerne von Amilton hinterlaufen worden wäre, dieser aber den direkten Weg bevorzugte und direkt dafür zurechtgewiesen wurde. Bis die Löwen das System komplett verinnerlicht haben, braucht es immer noch Zeit.

2. Die neue Chancengleichheit

Seit Vitor Pereira an der Grünwalder Straße trainiert, ist das alte Machtgefüge in der Mannschaft ins Wanken gekommen. Das spüren altgediente Stammspieler wie Stefan Aigner ganz besonders. Doch die neue Chancengleichheit zahlt sich langsam aus, denn so sehen auch Spieler ihre Chance auf einen Startelf-Platz, die zuvor meist auf der Bank saßen. Auch alte Größen haben so den Weg zurück auf den Platz gefunden. So machte Kai Bülow als defensiver Sechser vor der Abwehrreihe gegen Nürnberg eine gute Figur und trug sogar die Kapitänsbinde. Dabei stand Bülow zuvor nicht einmal regelmäßig im Kader.

Entscheidend für den Rest der Saison wird sein, wie Pereira diese Chancengleichheit bei seinen Spielern moderiert. Sonst könnte auch schnell Missmut bei erfahrenen und wichtigen Spielern wie Stefan Aigner, Daniel Adlung oder Michael Liendl entstehen.

3. Konstanz und Druck von der Bank

Trotz der Chancengleichheit rochiert Pereira auch nicht wild auf allen Positionen, sondern setzt immer mehr auf Konstanz. Im Spiel gegen Nürnberg vertraute Pereira sogar auf dieselbe Startelf wie zuvor gegen den KSC. So baut der Trainer auch Selbstbewusstsein bei Spielern auf. Gerade Neuzugänge wie beispielsweise Christian Gytkjaer, die bislang nicht in jeder Spielsituation überzeugten, bekommen von Pereira einen Vertrauensvorschuss und können sich so langsam eingewöhnen.

Dennoch kann sich keiner komplett sicher sein, dass er spielt. Durch den großen Kader herrscht bei den Löwen aktuell großer Druck bei den Spielern. Das sorgt wohl für gute Leistungen. Zwei Beispiele gegen Nürnberg waren Romuald Lacazette und Levent Aycicek. Letzterer rannte förmlich um sein Leben, zeigte viel Spielwitz und Einsatzwillen. Das macht Sinn, hat er doch Spieler, wie Stefan Aigner, Karim Matmour oder Daylon Claasen im Rücken. Auch Lacazette zeigte eine starke Leistung - ging in der Zentrale in jeden Zweikampf, verteilte die Bälle mit teils sehr gelungenen Seitenwechseln und versorgte die Außenpositionen der Löwen so mit Spielsituationen. Auch der zweite Treffer von Lumor entstand nach einem solchen Lacazette-Pass. Der 23-Jährige Franzose hat dabei Michael Liendl und Daniel Adlung als Konkurrenten hinter sich.

Wenn man Spieler wie Stefan Aigner oder Ivica Olic von der Bank bringen kann, zeigt das, dass der TSV zurzeit eine Art Luxusproblem hat. Das liegt auch daran, dass die Zahl der Verletzten sich enorm reduziert hat. Vor der Winterpause war die Situation ganz anders, neben Aigner und Olic war etwa auch Aycicek in der Hinrunde verletzt.

4. Die Balance stimmt

Mit dem Wechsel aus Konstanz und Rotation scheint Vitor Pereira eine Balance gefunden zu haben, die zumindest aktuell funktioniert. Dazu kommt, dass aktuell auch ein gutes Gleichgewicht aus alt und jung gefunden wird. Junge Spieler wie Maxi Wittek, Felix Uduokhai oder Lacazette bekommen ihre Einsatzzeit und zahlen das Vertrauen mit guter Leistung zurück. Erfahrenere Kicker wie Bülow oder Abdoulaye Ba geben ihnen dabei die Richtung vor und sorgen für Ruhe.

Apropos Ba: Zentral für die guten Leistungen des TSV ist auch, dass die Winterneuzugänge bislang stechen. Der 1,97 große Innenverteidiger ist dafür das beste Beispiel. Er stabilisiert die Abwehr und traf gegen Nürnberg sogar per Kopf zum 1:0. Auch Amilton ist ein ständiger Unruheherd auf der rechten offensiven Seite. Auf der linken Seite hilft Lumor sowohl offensiv als auch defensiv. Aber auch altgediente Spieler, wie Bülow oder Identifikationsfiguren wie Ur-Löwe Maxi Wittek stehen auf dem Platz. So kreiert Pereira auch eine gute Balance aus neuen und altgedienten Spielern.

5. Das Quäntchen Glück

Nach der Hinrunde haben wir versucht Gründe zu finden, warum es bei den Löwen nicht lief. Einer davon war schlicht „Pech“. Oft spielten die Löwen gar nicht schlecht, am Ende fehlte aber das Quäntchen Glück. Im neuen Jahr scheint sich das Blatt nun gewendet zu haben. Das beste Beispiel war der Last-Minute-Treffer von Kai Bülow im Spiel gegen den KSC. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit köpfte er zum 2:1 ein. Auch das entscheidende Tor gegen Greuther Fürth fiel erst kurz vor Schluss. Michael Liendl traf nach seiner Einwechslung in der 86. Minute. Und auch gegen Nürnberg half das Glück etwas mit - in Person von FCN-Torwart Thorsten Kirschbaum. Bei beiden Treffern machte der Torhüter keine gute Figur: Beim Eckball von Aycicek verließ Kirschbaum seinen Kasten, griff aber nicht ein. So konnte Ba ungestört einköpfen. Und auch Lumors Schuss in die Torwartecke, der zum 2:0 führte, war durchaus haltbar.

rs