Lakenmacher wohl nicht der letzte Löwen-Transfer: Gerüchte um Kobylanski, Buchtmann und Verlaat

Löwen holen Mini-Haaland: Fynn Lakenmacher „nicht nur bei Vereinen aus der 3. Liga auf dem Zettel“

Von: Ludwig Krammer

Fünf Tore und eine Vorlage: Die vergangene 3.-Liga-Bilanz von Fynn Lakenmacher. © IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Und weiter geht’s mit den täglichen Transfernews von der Grünwalder Straße 114a. Nach Rieder, Skenderovic und Vrenezi machten die Löwen ihren vierten Zugang offiziell.

München – Von Drittliga-Absteiger TSV Havelse kommt Fynn-Luca Lakenmacher (22); der 1,88 Meter große und 86 Kilo schwere Mittelstürmer, optisch an Erling Haaland erinnernd, unterschrieb bis 2024 und komplettiert das künftige Sturm-Trio neben Drittliga-Schützenkönig Marcel Bär und Regionalliga-Torjäger Skenderovic (Schweinfurt).

TSV 1860 München holt Fynn Lakenmacher: „Wucht und Athletik geben Köllner mehr Möglichkeiten“

Fynn gilt als einer der Aufsteiger der Spielzeit 2021/22 und war bei einigen Vereinen, nicht nur der 3. Liga, auf dem Zettel“, ließ 1860-Sportchef Günther Gorenzel mitteilen. „Daher freuen wir uns Fynn davon überzeugt zu haben in einem ambitionierten Konzept den nächsten Schritt mit uns gemeinschaftlich zu gehen. Gerade mit seiner Wucht und Athletik gibt er unserem Trainer Michael Köllner nun noch mehr Möglichkeiten und Varianten das Sturmzentrum zu gestalten und zu besetzen.“ Lakenmachers Einstands-Zitate: Der TSV 1860 München ist ein grandioser Verein mit großer Tradition und fantastischen Fans. Ich kann es kaum erwarten, vor ihnen zu spielen. Ich will den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen und hoffe, dass ich mit meinen Qualitäten der Mannschaft beim Erreichen der gemeinsamen Ziele helfen kann.“ In Havelse absolvierte Lakenmacher alle 36 Punktspiele, davon 34 von Anfang an. Fünf Tore und eine Vorlage stehen in seiner Leistungsbilanz, im Fachblatt Kicker kam er auf die Durchschnittsnote 3,59.



Lakenmacher stammt aus einer überaus sportlichen Familie. Sein Vater Sven ist eine Handball-Legende in Hildesheim. Von 2004 bis 2008 spielte er für Eintracht Hildesheim, heute ist er Trainer des Handball-Oberligisten Sportfreunde Söhre. Opa Wolfgang war Handball-Nationalspieler in der DDR, im Verein spielte er unter anderem für den SC Magdeburg. Auch Schwester Mia, zwei Jahre jünger als Fynn, ist dem Handball zugetan. Sie spielt in der Frauen- Bundesliga für den Buxtehuder SV.

Lakenmacher wohl nicht der letzte Löwen-Transfer: Gerüchte um Kobylanski, Buchtmann und Verlaat

Bei den Löwen soll Lakenmacher nicht der letzte Zugang bleiben. Hartnäckig halten sich die Gerüchte, dass der bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig aussortierte offensive Mittelfeldspieler Martin Kobylanski (28) demnächst in Giesing aufschlagen wird. Der Deutsch-Pole gilt als exzellenter Techniker, soll aber zu Disziplinlosigkeiten und Selbstüberschätzung neigen. Eine Alternative wäre Christopher Buchtmann (30), dessen Vertrag beim Fast-Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli nicht verlängert wurde. Für die Innenverteidigung ist Jesper Verlaat (25) ein Kandidat. Der Noch-Mannheimer, Sohn von Ex-Bundesliga-Profi Frank Verlaat ist nicht nur 1,92 Meter groß und entsprechend kopfballstark, er kann das Spiel im Gegensatz zu den vorhandenen Innenverteidigern auch mit links eröffnen. Kein unwichtiger Faktor für Trainer Michael Köllner. (Ludwig Krammer)