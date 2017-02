Live-Ticker: Pereira verlangt heute „einen Schritt nach vorne“

München - Derbyzeit am Montagabend! Der TSV 1860 empfängt den 1. FC Nürnberg und will den dritten heimsieg in Folge einfahren. Ob es klappt, erfahren Sie hier im Live-Ticker.

TSV 1860 München - 1. FC Nürnberg -:- (-:-)

TSV 1860: Ortega - Boenisch, Ba, Uduokhai - Wittek, Lacazette, Bülow, Lumor - Amilton, Gytkjaer, Aycicek Bank: Zimmermann, Claasen, Liendl, Adlung, Ribamar, Aigner, Olic Nürnberg: Kirschbaum - Kammerbauer, Mühl, Hovland, Lippert - Petrak, Behrens - Kempe, Möhwald, Sabiri - Gislason Schiri: Frank Willenborg (Osnabrück) Tore: --- Alle Ergebnisse, aktuelle Spielstände und die Live-Tabelle der 2. Bundesliga finden Sie hier.

20.03 Uhr: Knapp eine Viertelstunde noch bis zum Anpfiff. Die Allianz Arena ist leider recht spärlich gefüllt. Aber das war ja zu erwarten leider ...

19.53 Uhr: „Das ist der Moment, in dem wir einen Schritt nach vorne machen müssen. Ich hoffe, dass wir heute das Selbstvertrauen zeigen werden, das wir uns in den vergangenen Tagen erarbeiten konnten.“ So schätzt Trainer Vitor Pereira die Lage vor dem Spiel ein.

19.47 Uhr: Präsident Cassalette zeigt sich vor dem Spiel als Optimist: „Ich denke, dass das heute gut ausgehen wird. Die Mannschaft wird von Woche zu Woche stärker. Ich habe ein gutes Gefühl“, sagt der Löwen-Boss bei Sport1.

19.30 Uhr: Das ist die Startelf der Löwen. Trainer Pereira beginnt mit der selben Formation wie gegen den KSC.

19.11 Uhr: Ein Sieg heute, und der Vorsprung auf den Relegationsplatz würde vorerst beruhigende sieben Punkte betragen. Also Löwen, auf geht‘s!

19 Uhr: Also wir hier in der Redaktion haben richtig Bock auf das Derby heute Abend. Und irgendwie liegt die Hoffnung in der Luft, dass sich die Löwen weiter verbessert haben und die (guten) Ideen ihres Trainers Vitor Pereira noch besser umsetzen als bislang. Warten wir‘s mal ab, in 75 Minuten geht‘s los.

18.52 Uhr: Hasan Ismaik wird heute ebenfalls mal wieder auf der Tribüne sitzen und seinen Löwen die Daumen drücken. Zuletzt beim Sieg war der Investor ja auch als Augenzeuge live vor Ort. Mutiert er etwa zum neuen Glücks-Maskottchen? Auch Neuzugang Frank Boya wird heute erstmals die Allianz Arena betreten. Leider aber vorerst nur als Zuschauer. Der Neuzugang aus Kamerun wurde am Montag vorgestellt, für ein Debüt auf dem grünen Rasen ist es freilich noch zu früh.

18.35 Uhr: Vor dem heutigen Spiel haben sich die beiden Social-Media-Abteilungen der Klubs schon ein packendes Duell geliefert. Wie es ausgegangen ist? Interpretationssache ... sehen Sie selbst hier.

18.30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom bayerischen Derby zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Nürnberg! Die Löwen wollen gegen den Club den dritten Heimsieg in Folge einfahren und sich weiter aus dem Tabellenkeller herausarbeiten. Anstoß in der Allianz Arena ist am Montag um 20.15 Uhr.

Das Hinspiel in Nürnberg gewannen die Löwen durch Tore von Sascha Mölders und Michael Liendl mit 2:1 - ein übrigens regelmäßig auftauchendes Ergebnis in der Bilanz zwischen 1860 und dem Club. Das letzte Mal, als ein Team dieses Duell mit mehr als einem Tor Unterschied gewinnen konnte, war am 3. Oktober 1999, damals siegte Sechzig mit 5:1 bei den Franken. Seither endeten alle Ergebnisse mit einem 1:1, 2:2 oder einem Erfolg mit einem Tor Differenz. Die Gesamtbilanz spricht allerdings für den Club. In wettbewerbs- und ligaübergreifend 72 Partien ging der 1. FC Nürnberg 32 Mal als Sieger vom Feld, 25 Mal siegten die Sechziger (15 Remis). Das Torverhältnis lautet 122:110 für den FCN.

Kann der TSV 1860 die Franken niederringen und bis auf vier Punkte an Nürnberg heranrücken? In unserem Live-Ticker erfahren Sie es!

