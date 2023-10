TSV 1860 München gegen Dynamo Dresden im Live-Ticker: Überraschen Löwen gegen den Tabellenführer?

Von: Sascha Mehr

Auf den TSV 1860 München wartet am 10. Spieltag der 3. Liga eine schwere Aufgabe, denn es geht gegen Tabellenführer Dynamo Dresden. Das Spiel im Live-Ticker.

Rückt der TSV 1860 München durch einen Sieg gegen Dresden in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen vor?



München – Maurizio Jacobacci reagierte mit emotionalen Worten auf die sportliche Krise des TSV 1860 München. Der Trainer wehrte sich gegen die seiner Meinung nach teilweise überhöhte Erwartungshaltung und die mediale Kritik an seiner Person. Der 60-Jährige betonte: „Man kann nicht, weil man 1860 München ist, sagen, wir müssen die schlagen und wir müssen die schlagen. Jedes Spiel ist schwierig.“

TSV 1860 München Gründung: 17. Mai 1860 Deutscher Meister: 1x

1860 München empfängt Dynamo Dresden

Es liege nicht an der Einstellung, dass seine Mannschaft etwa jüngst mit 0:1 bei Aufsteiger SSV Ulm 1846 verloren habe. Dennoch kritisierte er sein Team für die enttäuschende Leistung in Ulm, gerade in der zweiten Halbzeit. „Wir hatten lediglich nur einen Schuss aufs Tor. Das war ungenügend“, so der 60-Jährige.

Gegen Spitzenreiter Dynamo Dresden will der TSV 1860 München unbedingt punkten. „In jedem Spiel an die Grenzen zu gehen, ist ein Muss. Und das hat nichts mit Dynamo Dresden zu tun. Es geht darum, sich in das Spiel hereinzukämpfen, alles dafür zu tun, es dem Gegner so schwer wie möglich zu machen“, sagte Jacobacci. Mit einem Erfolg könnte seine Mannschaft im Idealfall bis an die Aufstiegsränge heranrücken.

Jesper Verlaat trifft mit 1860 München auf Dynamo Dresden. © IMAGO/Sven Leifer

Nach neun Spieltagen liegt der TSV 1860 München auf Platz elf der Tabelle in der 3. Liga. Vier Siegen stehen fünf Niederlagen gegenüber. Im Duell mit Dynamo Dresden sollen drei Punkte her, mit denen man sich in der oberen Tabellenhälfte etablieren kann.

1860 München: Gäste aus Dresden mit hervorragendem Saisonstart

Die Gäste aus Dresden gehören zu den großen Favoriten im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nach neun Spielen hat die Mannschaft von Trainer Markus Anfang bereits 21 Punkte auf der Habenseite. Sieben Siegen stehen lediglich zwei Niederlagen gegenüber.

In München wollen die Sachen nachlegen und den Vorsprung auf die Verfolger weiter ausbauen. Früh in der Saison wird klar, dass der Aufstieg nur über Dynamo Dresden gehen wird. In der vergangenen Spielzeit verpasste Dynamo den Sprung in die 2. Liga denkbar knapp. (smr)