TSV 1860: Bitteres Remis im Löwen-Duell - Köllner-Elf schrammt an Vereinsrekord vorbei

Von: Moritz Bletzinger

Fand nach Wiederanpfiff nicht mehr so gut ins Spiel: Marcel Bär. © kolbert-press/Ulrich Gamel/Imago

Der TSV 1860 München verschenkt eine 2:0-Führung gegen Eintracht Braunschweig. Trotz Überzahl zu Schluss reißt die Siegesserie der Köllner-Elf.

Der TSV 1860 München empfängt Eintracht Braunschweig (13 Uhr).

Michael Köllner freut sich über vier Rückkehrer im Kader.

Gelingt 1860 der fünfte Sieg in Folge?

München - Der TSV 1860 München geht ohne Neuzugänge in die restliche Rückrunde. Coach Köllner und Sportchef Gorenzel trauen dem aktuellen Kader zu, ein Wörtchen um den Aufstieg mitzusprechen. Vier interne Neuzugänge kann 1860 am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig aber dennoch „vorstellen“. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker (Anstoß 13 Uhr).

TSV 1860 München gegen Eintracht Braunschweig im Live-Ticker: Münchner Quartett kehr zurück

Die zuletzt an Corona erkrankten Stefan Lex, Yannick Deichmann und Stephan Salger sind wieder fit. Richy Neudecker hat seine Gelbsperre abgesessen. Nur Keanu Staude wird mit einer Herzmuskelentzündung wohl länger ausfallen. Im Löwen-Duell dürfte also wieder Kapitän Lex im Sturmzentrum spielen.

Mit einem Sieg gegen die Eintracht würde 1860 der Spitzengruppe deutlich auf die Pelle rücken. Sechs Punkte trennen die Löwen aktuell vom VfL Osnabrück auf Rang drei. Die Münchner haben allerdings noch zwei Nachholspiele (gegen Waldhof Mannheim und gegen Türkgücü) in der Hinterhand. Nach zuletzt vier Siegen in Folge, ist die Hoffnung groß, den Abstand auf die Aufstiegsplätze aus eigener Kraft zu beseitigen. Gelingt am Sonntag der fünfte Sieg in Folge?

3. Liga: Wieder Fans im Grünwalder Stadion - TSV 1860 empfängt 3.750 Zuschauer

Auf eins freuen sich Team und Fans in München besonders: Am Sonntag sind wieder Zuschauer im Grünwalder Stadion erlaubt. „Sie werden uns nach vorne peitschen“, ist sich Köllner schon vor dem Spiel sicher. Immerhin zu 25 Prozent darf das Stadion gefüllt werden, es sind also 3.750 Fans dabei. Stehplatzkarten-Inhaber müssen sich dabei aber an eine besondere Regel halten und werden vom TSV 1860 gebeten, sich ein Sitzkissen mitzubringen.