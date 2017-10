So sehen Sie TSV 1860 München gegen den FC Bayern II heute live im TV und im Live-Stream

Regionalliga-Duell der Stadtrivalen TSV 1860 München und FC Bayern München II: So sehen Sie die Begegnung heute live im TV und im Live-Stream.

München - Am 17. Spieltag der Regionalliga Bayern kommt es im Münchner Stadtteil Giesing zum brisanten Derby zwischen dem TSV 1860 München und der Zweitvertretung des FC Bayern München. Seit dem Abstieg der Löwen aus der Bundesliga im Sommer 2004 schickten beide Münchner Klubs ihre zweiten Mannschaften zu direkten Duellen (Ausnahme: DFB-Pokal-Viertelfinale 2008). Nun, nach dem Doppelabstieg des TSV 1860 im vergangenen Sommer ist wieder die erste Mannschaft der Löwen gefordert.

Die Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka liegt in der Regionalliga Bayern unangefochten auf Rang eins. Neun Punkte trennen die Löwen von Verfolger Ingolstadt II (die Schanzer haben noch ein Nachholspiel). Doch: Das 2:3 in Augsburg am vergangenen Wochenende stellt die zweite Niederlage in der laufenden Spielzeit dar. Vor der Rekordkulisse von über 20.000 Zuschauern unterliefen vor allem der Defensive einige unnötige Fehler. Kommen die Löwen noch ins Straucheln?

Die Zweitvertretung der Bayern spielt für ihre Ansprüche eine durchwachsene Saison. Vor der laufenden Spielzeit galt die Mannschaft von Trainer Tim Walter noch als Mitfavorit auf die Regionalliga-Meisterschaft, aktuell liegt das Team auf Rang acht bei noch zwei nachzuholenden Partien und 16 Punkten Rückstand auf die Löwen.

Am Sonntag, 2 2. Oktober, kommt es nun im Grünwalder Stadion zum Aufeinandertreffen der beiden Münchner Klubs. Anpfiff ist um 15.00 Uhr.

TSV 1860 München gegen FC Bayern München II: Regionalliga Bayern heute live im TV

Der Münchner Sportsender Sport1 hat sich vor der aktuellen Spielzeit der Regionalliga Bayern die Übertragungsrechte ausgewählter Spiele gesichert. Darunter fielen bisher schon einige Spiele des TSV 1860 München. Und auch das Münchner Derby lässt sich der TV-Sender nicht entgehen, Sport1 überträgt die Partie zwischen dem TSV 1860 München und dem FC Bayern München II live und in voller Länge. Ab 14.55 Uhr sendet der Kanal live aus dem Grünwalder Stadion, um 15.00 Uhr wird die Begegnung dann angepfiffen.

TSV 1860 München gegen FC Bayern München II: Regionalliga Bayern heute im Live-Stream von Sport1

Wer keinen Fernseher hat, kann die Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und dem FC Bayern München II auch im kostenlosen Live-Stream von Sport1 verfolgen. Den Stream können Sie bequem auf Ihrem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone ansehen. Sport1 nutzt hierfür mehrere Verbreitungsplattformen. Neben der eigenen Homepage lässt sich der Stream auch auf der Facebook-Seite von Sport1 sowie auf Youtube empfangen.

Wer ein Tablet oder ein Smartphone benutzt, dem sei der Download der passenden Sport1-App ans Herz gelegt. Die App wird im iTunes Store (Apple-Nutzer) und Google Play Store (Android-Nutzer) kostenlos angeboten.

Hinweis aus der Redaktion: Bei der Nutzung solcher Live-Streams sollten Sie auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Besteht solch eine Verbindung nicht, kann es sein, dass das Datenvolumen Ihres Mobilfunkvertrags schnell aufgebraucht ist.

Und was, wenn Sie sich im Ausland befinden? Aus rechtlichen Gründen ist der Live-Stream von Sport1 nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu empfangen. Sollten Sie die Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und dem FC Bayern München II in einem anderen Land sehen wollen, müssen Sie zuvor ein Virtual Private Network (VPN) installieren. Bekannte Anbieter sind IPVanisch oder Hotspot Shield. Mit solch einem VPN können Sie sich im Ausland eine deutsche IP-Adresse zuweisen lassen. Die rechtliche Lage haben wir unter diesem Link für Sie zusammengefasst.

TSV 1860 München gegen FC Bayern München II: Regionalliga Bayern heute in weiteren Live-Streams

Aufgrund der bisher genannten Optionen muss die nun folgende eigentlich gar nicht erwähnt werden (außer Sie befinden sich im Ausland und wollen keinen VPN nutzen). Aber der Vollständigkeit halber: Im Internet gibt es weitere Angebote, die Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und der Zweitvertretung des FC Bayern München anzuschauen. Hierbei müssen Sie aber einige Einbußen in Kauf nehmen wie beispielsweise schlechteren Ton oder nervige Werbe-Pop-Ups. Zudem hat der Europäische Gerichtshof festgelegt, dass Sie sich hierbei in einer verbotenen Zone bewegen. Unsere Redaktion hat für Sie eine Liste der legalen Live-Streams zusammengestellt.

TSV 1860 München gegen FC Bayern II heute im Live-Ticker auf tz.de und fupa.net

Wie bei jedem Spiel des TSV 1860 München berichten wir auch diesmal für Sie im Live-Ticker. Und auch vor und nach der Begegnung sind Sie auf tz.de gut aufgehoben - wir versorgen Sie mit Vorberichten direkt vom Trainingsplatz der Löwen. Nach der Partie finden Sie einen ausführlichen Spielbericht sowie Bilder und Noten der Partie auf unserer Homepage.

Regionalliga Bayern: Die bisherigen Ergebnisse des TSV 1860 München