Live-Ticker: Löwen wollen Vorsprung ausbauen

Der TSV 1860 München empfängt den abstiegsbedrohten FC Memmingen und will die Derby-Niederlage vor heimischem Publikum vergessen machen. Wir berichten im Live-Ticker.

TSV 1860 München vs. FC Memmingen - Freitag, 19 Uhr

Herbstmeister sind sie schon, die Löwen von Trainer Daniel Bierofka. Mit einem hart umkämpften 3:0-Erfolg gegen die SpVgg Oberfranken Bayreuth hat der TSV 1860 am Dienstag den ersten - wenn auch inoffiziellen - Titel der Saison eingefahren. Zuletzt hatte die Elf von Trainer Daniel Bierofka jedoch die Souveränität des Spätsommers etwas eingebüßt. Die beiden Partien vor dem Befreiungsschlag gegen Bayreuth gingen verloren, besonders die Niederlage im Derby gegen den FC Bayern II schmerzte.

„Wir sind noch lange nicht da, wo ich die Mannschaft haben will“, sendete Chefcoach Bierofka dann auch ein klares Signal an die Konkurrenz. Gegen Bayreuth musste der zuletzt so formstarke Schlussmann Marco Hiller mehrfach Fehler seiner Vorderleute ausbügeln. In der Kreativzentrale wird Regisseur Timo Gebhart schmerzlich vermisst. Doch alles Jammern hilft nichts: Noch bis Jahresende müssen die Löwen auf ihren Spielmacher verzichten. Am Freitag soll erneut Markus Ziereis als hängende Spitze für Bindung zu Sturmtank Sascha Mölders sorgen und dazu beitragen, den Vorsprung auf Verfolger Ingolstadt II auf acht Punkte auszubauen.

Bei Gegner Memmingen brennt es vor dem Gastspiel im Grünwalder Stadion bereits lichterloh. Nach starker Anfangsphase der Saison (Platz 5) liegen die Allgäuer derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der langjährige Cheftrainer Stefan Anderl musste nach einer längeren Negativserie bereits seinen Hut nehmen. In der Offensive ruhen die Hoffnungen auf Edeltechniker Muriz Salemovic (sieben Tore, fünf Vorlagen).

An das Hinspiel in der Memminger Arena werden sich die Löwen-Anhänger noch lange Zeit zurückerinnern. Immerhin war der TSV 1860 dort am ersten Spieltag nach langer Abstinenz in die Regionalliga zurückgekehrt. Mit einem souveränen 4:1-Sieg war die Bierofka-Elf ihrer Favoritenrolle absolut gerecht geworden.

