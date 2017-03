Zwei Löwen-Traumtore besiegen harmlose Innsbrucker

Heimstetten - Der TSV 1860 testet am Freitag während der Länderspielpause gegen den österreichischen Zweitligisten Wacker Innsbruck. Wir berichten im Live-Ticker.

TSV 1860 München - FC Wacker Innsbruck 2:0 (2:0)

TSV 1860: 24 Ortega (89. Kretzschmar) - 2 Mauersberger, 6 Boenisch (46. Ba), 4 Bülow (46. Adlung) - 16 Busch, 38 Lacazette (46. Olic), 10 Liendl, 28 Lumor (46. Wittek) - 30 Amilton (46. Aycicek), 9 Gytkjaer (46. Claasen), 12 Ribamar (46. Aigner) Innsbruck: --- Tore: 1:0 Ribamar (16.), 2:0 Lacazette (31.)

Fazit: Der TSV 1860 gewinnt im Testspiel gegen die Gäste aus Innsbruck hochverdient mit 2:0. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigten die Löwen ein sehr starkes Pressing, dass Wacker immer wieder vor Probleme stellte. Die Tiroler kamen quasi gar nicht mehr aus ihrer eigenen Hälfte heraus. So waren die beiden sehenswerten Treffer aus der Distanz durch Ribamar und Lacazette auch nicht verwunderlich. Im zweiten Abschnitt gingen die Sechziger nicht mehr so konsequent drauf und schalteten insgesamt, auch durch die vielen Wechsel bedingt, ein bis zwei Gänge zurück, wobei sie die Partie weiterhin kontrollierten. Nur zwei nennenswerte Möglichkeiten hatten die Gäste überhaupt, Stefan Ortega war jedoch auf seinem Posten.

Großes Manko im Spiel der Löwen war die Chancenverwertung. Bereits zur Halbzeit kann man mit drei oder gar vier Toren führen. Selbiges in der zweiten Hälfte, in der die Gastgeber erneut zahlreiche Chancen ausließen. Alles in allem war es aber ein sehr gelungener Test für die Truppe von Vitor Peirrera, die vor allem in Sachen Kampf heute eine gute Leistung zeigte. Nun gilt es diesen Schwung mit in die nächste Partie am Freitag nach Düsseldorf zu nehmen.

90. Minute: Schluss im Sportpark Heimstetten! Der TSV 1860 schlägt Wacker Innsbruck durch die Tore von Ribamar und Lacazette mit 2:0.

83. Minute: Klasse Versuch von Olic! Von der Strafraumgrenze zieht der Kroate ab und verfehlt den Winkel dabei nur knapp. Das Leder klatscht ans Aluminium.

76. Minute: Wieder eine gute Gelegenheit für die Gäste! Doch Ortega kann den Distanzschuss nach einem Innsbrucker Konter gut entschärfen.

73. Minute: Trotz der klaren Feldüberlegenheit können die Löwen kaum Zählbares aus ihren zahlreichen Chancen schlagen. Weiterhin steht es 2:0.

66. Minute: Nun sind auch Busch, Mauersberger und Liendl vom Platz. Dafür sind die U-21-Spieler Hursan, Jakob und Weber ins Spiel gekommen.

60. Minute: Nun tauchen auch mal die Gäste vor dem Kasten von Stefan Ortega auf. Doch Wacker kann die gute Gelegenheit nicht nutzen.

56. Minute: Wieder eine richtig gute Möglichkeit für die Blauen! Stefan Aigner schickt nach einem Konter Aycicek auf die Reise, doch der verfehlt das Tor um Zentimeter.

48. Minute: Dicke Chance für Ivica Olic. Der Kroate umkurvt den Gästekeeper, kann den Ball aber nicht im Tor unterbringen, weil ein Verteidiger der Innsbrucker aufgepasst hat.

47. Minute: Vitor Peirrera schickt eine fast runderneute Mannschaft aufs Feld. Nur Michael Liendl, Marnon Busch, Stefan Ortega und Jan Mauersberger sind weiterhin dabei.

46. Minute: Weiter geht‘s im Sportpark. Wacker eröffnet die zweite Hälfte mit dem Anstoß.

Halbzeit in Heimstetten! Bisher ein ganz starker und bissiger Auftritt der Löwen. Die Gäste aus Innsbruck haben vor allem mit dem Pressing des TSV 1860 große Probleme. Das 2:0 ist absolut verdient, hätte aber zur Pause noch deutlich höher ausfallen können.

39. Minute: Böser Abwehrschnitzer bei den Innsbruckern. Doch die gut pressenden Sechziger können diese Einladung nicht nutzen. Amilton legt sich den Ball zu weit vor.

38. Minute: Die Gastgeber haben hier weiterhin alles im Griff. Sowohl spielerisch, als auch in den Zweikämpfen sind die Löwen klar besser.

31. Minute: Tooooor für die Löwen! Was für ein Hammer von Romuald Lacazette! Der Sechser sorgt mit einem weiteren Distanzschuss für das 2:0. Aus ca. 20 Metern zieht der Franzose ab und trifft in den linken Winkel. Kategorie Traumtor.

28. Minute: Die Innsbrucker bringen einfach keinen Spielfluss zu Stande. Viele Ungenauigkeiten im Spiel nach vorne und ein frühes Stören der Löwen macht es den Österreichern schwer.

23. Minute: Gute Chance für Michael Liendl! Der Österreicher bringt einen Freistoß aus gut 25 Metern direkt auf das Tor. Der Schuss geht jedoch knapp am Tor vorbei.

18. Minute: Bereits zuvor hatten die Gastgeber drei gute Möglichkeiten durch Simon Gytkjaer. Der Däne scheiterte jedoch zweimal am gegnerischen Torwart und setzte einmal den Ball knapp am Kasten vorbei.

16. Minute: Tooooor für den TSV 1860! Lucas Ribamar tritt im Mittelfeld an und wird nicht richtig attackiert. Aus gut 20 Metern nimmt er sich ein Herz und trifft ins von ihm aus linke untere Eck. Nichts zu halten für den Gästekeeper.

14. Minute: Die Tiroler kommen kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus. Die Löwen pressen die Inssburcker komplett zu. Dadurch ergeben sich immer wieder Torchancen im Minutentakt.

8. Minute: Eine erste Konter-Möglichkeit kann der Gastgeber nicht nutzen. Der Pass von Amilton auf den mitgelaufenen Lumor war zu steil und somit kaum erreichbar für den Ghanaer.

6. Minute: Gleich zu Beginn der Begegnung versucht der TSV das Spiel unter Kontrolle zu bringen und setzt die Gäste früh unter Druck.

1. Minute: Anpfiff! Die Partie läuft!

+++ Die Teams sind da. Es haben sich rund 200 Fans im Sportpark Heimstetten eingefunden. Es kann losgehen.

+++ Gut 40 Minuten vor Beginn der Partie hat der TSV 1860 seine Aufstellung via Twitter bekannt gegeben. Kai Bülow wird die Mannschaft als Kapitän anführen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Testspiel des TSV 1860 München gegen den FC Wacker Innsbruck! Die Löwen nutzen die Länderspielpause, um das ein oder andere auszuprobieren. Gespielt wird gegen den österreichischen Zweitligisten im Sportpark Heimstetten, Anstoß ist am Freitag um 16:00 Uhr. Fehlen werden dabei insgesamt sechs Löwen-Akteure, die sich auf Länderspielreise befinden.

Highlights der Partie zwischen 1860 und Wacker finden Sie im Laufe des Freitagabends im Video hier auf unserem Portal. Wie Sie die Partie im Live-Stream verfolgen können, erfahren Sie hier.

tor/fw