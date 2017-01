Live-Ticker: Löwen empfangen Fürth zum Derby

München - Der TSV 1860 startet mit dem Heimspiel am Freitag gegen Greuther Fürth in Rückrunde. Klappt es mit einem Sieg? Hier im Live-Ticker erfahren Sie es!

TSV 1860 München - Greuther Fürth -:- (-:-)

TSV 1860: --- Fürth: --- Tore: ---

+++ Ticker aktualisieren +++

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Heimspiel des TSV 1860 München gegen die SpVgg Greuther Fürth! Anstoß in der Allianz Arena ist am Freitag um 18.30 Uhr. Für Trainer Vitor Pereira ist es das erste Pflichtspiel mit seinem neuen Team und die Premiere in der 2. Bundesliga. Im bayerischen Derby gegen Greuther Fürth will Sechzig gleich die ersten Punkte einfahren und auf zwei Punkte an das Kleeblatt heranrücken. Sechzig wird allerdings noch ohne Neuzugänge antreten. „Die neuen Spieler werden uns helfen, eine starke Mannschaft aufzubauen“, versicherte Pereira zwar am Donnerstag, doch in den Kader berief er aber noch keinen der neuen Akteure.

Die Löwen liegen derzeit auf Rang 14 der Tabelle, zwei Punkte vor dem Relegationsplatz und drei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Die Fürther ihrerseits stehen fünf Zähler vor den Münchnern. Heißt: Siegt die Pereira-Truppe, zieht sie die Franken mit nach unten un verschafft sich selbst etwas Luft.

Die letzten drei Duelle zwischen Fürth und 1860 gewannen allesamt die Franken mit 1:0. Die Gesamtbilanz spricht allerdings für die Löwen: Von bisher 33 Duellen in der 2. Liga gewann Sechzig 16, Fürth konnte sich 13 Mal durchsetzen (vier Remis). Das Torverhältnis lautet 44:41 für die Blauen.

Schafft der TSV 1860 einen guten Start in die Rückrunde und kann die ersten wichtigen Punkte für den Klassenerhalt einfahren? Hier erfahren Sie es!

mae/fw