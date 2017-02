Live-Ticker: 1860 empfängt Karlsruhe zum Kellerduell

München - Der TSV 1860 empfängt am Samstag um 13 Uhr den direkten Tabellennachbarn Karlsruher SC zum Kellerduell in der Allianz Arena. Wir berichten im Live-Ticker.

TSV 1860 München - Karlsruher SC -:- (-:-)

TSV 1860: --- Karlsruhe: --- Tore: --- Die Tabelle und die Spielstände der anderen Partien finden Sie hier.

+++ Ticker aktualisieren +++

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Heimspiel des TSV 1860 München gegen den Karlsruher SC! Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel, denn der KSC liegt nur einen Zähler hinter den Löwen, die ihrerseits auf dem 14. Rang stehen. Heißt: Bei einer Pleite gegen die Badener, rutschen die Blauen definitiv ab - möglicherweise nach diesem Spieltag sogar auf den Relegationsrang. Präsident Peter Cassaeltte sprach von „Rücken-zur-Wand-Spielen“ gegen den KSC und in einer Woche gegen Nürnberg.

Das gilt es zu verhindern. Die Bilanz spricht leicht für die Löwen. Wettbewerbsübergreifend trafen Sechzig und der KSC bereits 72 Mal aufeinander. 29 Mal gingen die Münchner als Sieger vom Feld, 27 Mal die Badener (16 Remis). Das Torverhältnis lautet 129:122. In München konnte Sechzig von 36 Partien 22 für sich entscheiden. Das Pokal-Duell in dieser Saison ging ebenfalls an die Löwen. Aber: Die letzten drei Liga-Heimspiele gegen Karlsruhe verlor Sechzig allesamt.

Nicht mit dabei sein wird der von 1860 an den KSC ausgeliehene Stürmer Stefan Mugosa - dank einer Klausel im Leihvertrag. Den Löwen stehen außer dem verletzten Jan Mauersberger (Muskelfaserriss) alle Spieler zur Verfügung. Auch Ribamar hätte dabei sein können, dessen Rot-Sperre nur für den Pokal gilt - doch Trainer Vitor Pereira verzichtete auf den Heißsporn. Wieder dabei sind dagegen Daniel Adlug, Daylon Claasen und Felix Uduokhai.

Kann sich Sechzig Luft verschaffen im Tabellenkeller und den direkten Kontrahenten Karlsruhe auf Distanz halten? In unserem Live-Ticker erfahren Sie es!

