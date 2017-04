Löwen verspielen Heimsieg - nur noch ein Punkt Vorsprung

München - Eine gute Halbzeit reicht dem TSV 1860 Münchner nicht zum Sieg: Gegen Sandhausen holen die Münchner nur ein 1:1 - und müssen sich weiter auf einen engen Abstiegskampf einstellen.

Der TSV 1860 München hat erneut in der Schlussphase einen Heimsieg aus der Hand gegeben. Gegen den SV Sandhausen kassierten die „Löwen“ am Sonntag in der 82. Minute ein spätes Gegentor zum 1:1 (1:0). Als Tabellenzwölfter stehen die Münchner mit einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang weiter mitten im Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga.

Die Sechziger kontrollierten das Spiel am Ostersonntag vor 17 600 Zuschauern in der Allianz Arena lange und hatten vor allem in der ersten Halbzeit zahlreiche Großchancen. Kapitän Kai Bülow brachte die Sechziger zum Abschluss dieser Hälfte mit einem unhaltbaren Kopfball in Führung. In der zweiten Hälfte verloren die „Löwen“ den Zugriff auf Gegner und Spiel - und mussten ebenfalls per Kopfball den 1:1-Endstand durch den eingewechselten Markus Karl (82.) hinnehmen.

Beide Mannschaft starteten verhalten in die Partie und so war es ein Freistoß aus 30 Metern, mit dem Michael Liendl die erste Münchner Chance besorgte (10.). Die Münchner kombinierten sich von nun an sicher und schnell durch das Mittelfeld, erspielten sich zahlreiche gute Chancen. Endstation war aber immer wieder der glänzend aufgelegte Sandhausen-Torwart Marco Knaller.

Ob Romuald Lacazettes abgefälschte Bogenlampe (13.), Amiltons satter Schuss aus spitzem Winkel (24.) oder Aigners Großchance nach starkem Kampf gegen zwei Verteidiger (29.): Knaller hielt die Null. In der 40. Minute spielten sich die Sechziger erneut mit hohem Tempo über ihre starke rechte Seite durch - doch die folgenden Hereingaben von Marnon Busch und Liendl konnte kein Münchner einschieben (40.).

Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war Knaller dann geschlagen: Nach Liendls Freistoß aus dem Halbfeld setzte sich der neu in die Mannschaft gekommene Kapitän Kai Bülow fair durch und köpfte den Ball unhaltbar ins lange Eck.

In der zweiten Hälfte flachte das Spiel nach dem verdienten Führungstreffer ab, Chancen wurden Mangelware und waren wenn für Sandhausen zu finden (62./75.). So auch in der 82. Minute, als der eingewechselte Karl einen Freistoß von Thomas Pledl einnickte. Damit sicherte er kurz vor Schluss einen wichtigen Punkt für Sandhausen. Schon vor anderthalb Wochen gegen Stuttgart hatten die Münchner ein spätes 1:1 kassiert - damals traf der VfB in der Nachspielzeit.

dpa