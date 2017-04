Live-Ticker: Löwen gegen VfB - die Aufstellung ist da

München - Süd-Gipfel in der Allianz Arena: Der TSV 1860 empfängt mit dem VfB Stuttgart den Spitzenreiter der 2. Liga. Gelingt den Löwen eine Überraschung? Wir berichten im Live-Ticker.

TSV 1860 München - VfB Stuttgart -:- (Mi, 17:30 Uhr)

TSV 1860: 24 Ortega - 6 Boenisch, 25 Ba, 17 Uduokhai - 16 Busch, 10 Liendl, 38 Lacazette, 28 Lumor - 30 Amilton, 40 Olic, 29 Aigner Stuttgart: 1 Langerak - 21 Pavard, 5 Baumgartl, 35 Kaminski, 2 Insua - 22 Ofori - 20 Gentner, 8 Grgic, 11 Asano - 37 Green, 9 Terodde Tore: - Schiedsrichter: Patrick Alt (Heusweiler) Alle Ergebnisse, aktuelle Spielstände und die Live-Tabelle der 2. Bundesliga finden Sie hier!

>>> Ticker aktualisieren <<<

+++ Ivica Olic darf auch heute wieder als Kapitän ran. Bislang hat das dem TSV ja Glück gebracht.

+++ Auf Twitter haben die Löwen-Fans über den Spielausgang gegen den VfB abgestimmt: 62 Prozent glauben an einen Sieg gegen die Schwaben.

+++ Auf der Bank bei 1860 sitzen Zimmermann, Wittek, Bülow, Claasen, Gytkjaer, Neuhaus und Aycicek. Nicht im Kader steht Stürmer Ribamar. Den Grund, lesen Sie hier.

+++ Die Löwen starten mit exakt der gleichen Elf, wie beim Spiel gegen Düsseldorf. "Never change a winning team", denkt sich auch der TSV:

+++ Hier schon einmal ein erster Blick auf den Rasen in der Allianz Arena:

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Heimspiel des TSV 1860 München gegen den Tabellenführer VfB Stuttgart! Es ist nicht nur das erste Duell der beiden Teams in der bayerischen Landeshauptstadt seit über 13 Jahren, es ist auch das erste Löwen-Heimspiel des neuen Sechzig-Geschäftsführers Ian Ayre. Dieser übernahm am Montag die Geschäfte von Interims-Boss Anthony Power.

Vorbericht

Im Hinspiel mussten sich die Löwen dem VfB vor 55.100 Zuschauern knapp mit 1:2 geschlagen geben, ihnen wurde sogar der reguläre Ausgleich in der Nachspielzeit aberkannt. Insgesamt trafen Sechzig und der Absteiger im Profi-Fußball 54 Mal aufeinander, dabei siegten die Blauen 14 Mal, die Schwaben 18 Mal und satte 22 Mal gab es keinen Sieger (74:84 Tore).

In 1860-Heimspielen ist die Bilanz komplett ausgeglichen, in 14 Partien in München siegten beide Mannschaften jeweils sieben Mal (36:36 Tore). Der letzte Löwen-Erfolg über Stuttgart datiert vom 8.12.2001, damals gewannen sie in Stuttgart mit 1:0 (Torschütze: Didier Dheedene). Am Mittwoch gibt es nun das erste Duell in der Allianz Arena. Bis auf Ribamar sind alle Spieler mit dabei, die schon in Düsseldorf drei Punkte geholt haben.

Mit einem Sieg würde sich Sechzig weiter von der Abstiegszone entfernen, der VfB hingegen benötigt jeden Zähler im Kampf um den direkten Wiederaufstieg. Vor dem 27. Spieltag führte Stuttgart die Tabelle nur wegen des um ein Tor besseren Torverhältnisses vor den punktgleichen Teams von Eintracht Braunschweig und Union Berlin an.