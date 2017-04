Volle Arena für Ayre: Mehr als 45.000 Zuschauer erwartet

„You’ll never walk alone“: Auch vor den Heimspielen des TSV 1860 wird die Hymne der Liverpool-Fans eingespielt, was insbesondere Ian Ayre freuen dürfte. Überhaupt erwarten die Löwen zu seinem Einstand eine gut gefüllte Arena.

München - Das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart bedeutet auch den Einstand für den neuen Löwen-Geschäftsführer Ian Ayre. Mehr als 45.000 Fans werden in der Arena erwartet.

Noch immer ist ja nicht ganz klar, welche Umstände genau dazu geführt haben, dass Ian Ayre das aufgegeben hat, wovon viele fußballinteressierte Menschen ihr Leben lang träumen: Der gebürtige Liverpooler war Manager eines Spitzenklubs in seiner Heimatstadt, er hat den berühmten FC Liverpool so umstrukturiert, dass Champions League-Spiele im modernisierten Stadion an der Anfield Road sehr wahrscheinlich geworden sind. Am Mittwoch, im Heimspiel der „Reds“ gegen Bournemouth, kann das junge Team des von Ayre geholten Jürgen Klopp theoretisch sogar auf Platz zwei springen. Auch finanziell dürfte es dem 53-jährigen Familienvater nicht schlecht gegangen sein im Fußball-Schlaraffenland auf der Insel. Aber, sagte der Brite am Montag: „Ich war seit 2007 bei Liverpool. Wir haben meine Visionen über die Jahre umgesetzt. Es war der richtige Weg – und jetzt suche ich eine neue Herausforderung.“

Diese Herausforderung heißt TSV 1860 und sie besteht darin, einen Klub zu stabilisieren, der in der Vergangenheit nicht immer nur sportliche Schlagzeilen verursacht hat – und nicht immer positive. Aber: Irgendeine höhere Macht scheint es gut mit diesem freundlichen Briten gemeint zu haben, denn der neue Löwen-Boss ist noch gar nicht richtig angekommen, schon scheinen sich viele der zuletzt drängenden Probleme in Wohlgefallen aufgelöst zu haben. Mit 15 Punkten unter dem Trainer Vitor Pereira hat sich der Klub aus dem ärgsten Abstiegsstrudel befreit. Der Lizenzierungsmonat März hat ausnahmsweise mal keine Alarmstimmung ausgelöst. Streit gab es zuletzt weder mit der Presse noch mit den Schiedsrichtern noch mit gegnerischen Funktionären. Und das Beste für Ayre: Am Mittwoch, zu seinem Einstand, findet ein Spiel statt, das genau nach jenem großen Fußball klingt, den sich die Löwen mit ihrem neuen Spitzenpersonal dauerhaft erhoffen.

Mit dem TSV 1860 und dem VfB Stuttgart treffen zwei Gründungsmitglieder der Bundesliga aufeinander (hier bei uns im Live-Ticker): Der Fünfte der „ewigen Tabelle“ trifft auf den 19.. Stolze 54 Mal hat dieses Duell stattgefunden, und schon das 1:2 im Hinspiel war von hohem Unterhaltungswert. Die Fans beider Lager scheinen jedenfalls mehr in diesem Duell zu sehen als eine Zweitligapartie. Mehr als 45.000 Zuschauer werden erwartet. „Das ist eine schöne Sache“, sagt Vitor Pereira erwartungsfroh.

Der Trainer sieht es als Verpflichtung an, nicht nur Ayre, sondern auch die ungewohnt vielen Zuschauer sportlich zu verwöhnen. Die Form dazu sei vorhanden, sagte er und stellte seinem Team, das er im Januar übernommen hat, ein erstklassiges Zwischenzeugnis aus: „Wir sind jetzt eine sehr organisierte Mannschaft, was defensives Verhalten angeht. Wir erkennen auch gute Pressingmomente. Wir sind gefährlich beim offensiven Umschalten, zudem bin ich sehr zufrieden mit der Persönlichkeitsentwicklung meines Teams.“ Soll heißen: „Wir schauen dem Gegner in die Augen und strahlen aus, dass wir gewinnen wollen.“ Auch gegen den auswärtsstarken VfB setzt Pereira auf diese neue Siegermentalität.

Im Idealfall könnten die Löwen am Ende dieser Englischen Woche 37 Punkte auf dem Konto haben (am Sonntag geht es nach Aue) und fast schon den Klassenerhalt feiern. Volle Arena, Englische Woche – vieles spricht dafür, dass Ayre nicht lange brauchen wird, um sich bei 1860 heimisch zu fühlen. Auch das Arena-Liedgut dürfte dazu beitragen. Vor dem Anpfiff wird traditionell „You’ll never walk alone“ eingespielt, die Hymne der Liverpool-Fans.