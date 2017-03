Liendl bringt die Wende - Sieg über Würzburg

Michael Liendl schoss das 2:0 per Strafstoß.

München - Die Löwen atmen auf. Nach drei Niederlagen in Folge gelingt dem TSV 1860 zuhause gegen Würzburg ein wichtiger Dreier. Aber erst nach der Pause drehte Sechzig auf.

Vor Gericht und auf hoher See ist man bekanntlich in Gottes Hand. Doch auch auf dem Fußballplatz fühlten sich manche 1860-Funktionäre zuletzt von höheren Mächten gelenkt. Rasen, SchiedsrichterInnen, schnödes Pech – unterm Strich standen drei Pleiten, die dafür sorgten, dass die Löwen vor diesem Match gegen Würzburg nur noch drei Punkte vor dem unteren Relegationsplatz lagen. Vergangenheit!

Wie groß der Stein war, der Fans und Akteuren nach diesem 2:1 (0:0) gegen den 2017 noch sieglosen Aufsteiger vom Herz fiel, zeigte sich in den Szenen nach dem Schlusspfiff. Die Spieler tanzten vor der Kurve. Und Hasan Ismaik klatschte auf der Tribüne alles ab, was ihm über den Weg lief.

Erste Halbzeit mies, zweite gut

Die erste Halbzeit konnte dem Oberlöwen überhaupt nicht gefallen haben. Nach dem gefälligen Auftritt in Hannover zeigten sich die Sechziger vor den 22.600 Fans in Fröttmaning von ihrer pomadigen Seite. Würzburg war giftiger, die Devise Fehlervermeidung reichte gegen einfallslose Löwen, die kein Tempo ins Spiel brachten. Drei Fernschüsse von Wittek (34.), Boenisch (36.) und Uduokhai (41.) waren alles, was die Pereira-Truppe anzubieten hatte. Würzburg stand sich bei seiner einzigen Chance selbst im Weg, als Soriano aus zwölf Metern den Sturmkollegen Weihrauch abschoss (45.).

Die Halbzeitpause brachte nicht nur ein Tribünengespräch zwischen Ismaik und Prozessgegner Karim Matmour, sondern auch einen Wechsel: Liendl kam für Lacazette, um dem Ganzen einen Schuss Kreativität zu verleihen. Und sogleich gab’s die bis dato beste Chance: Olic traf nach einem Konter nur das linke Außennetz, der mitgelaufene Aigner machte seinem Unmut hörbar Luft (47.). 20 Minuten später, der neue Elan war längst wieder verpufft, durften die Löwen dann doch jubeln. Liendl flankte von rechts, der ungedeckte Ba köpfte die Kugel aus elf Metern ins Netz (67.). Keeper Siebenhandl, zur Pause für den angeschlagenen Wulnikowski gekommen, war ohne Chance.

+ Karim Matmour sprach auf der Tribüne mit Investor Hasan Ismaik. © MIS

Die Führung beflügelte eher Würzburg. Soriano (71.) und Schröck (73.) vergaben beste Chancen, Liendl machte es besser, verwandelte den von Kurzweg an Aigner verschuldeten Foulelfmeter souverän zum 2:0 (78.). Kurzwegs Anschlusstor kam zu spät (90.+2). Es darf durchgeatmet werden in der Länderspielpause. Zumindest bei 1860.

sid