TSV 1860 verkauft Grünwalder zum selber basteln: Fans erschrecken beim Preis für Lego-Nachahmung

Von: Moritz Bletzinger

Sehnsuchtsort für Löwen-Fans: Das Stadion an der Grünwalder Straße. © Sigi Jantz

Der TSV 1860 München hat ein neues Spielzeug im Fanshop: Das Grünwalder Stadion aus Klemmbausteinen. Beim Preis lange die Löwen gut zu, finden die Fans.

München - Es gibt fast nichts mehr, was es nicht gibt. Gerade Fußballklubs beweisen, dass der Kreativität beim Merchandising kaum Grenzen gesetzt sind. Der TSV 1860 München macht da keine Ausnahme. Und so tummelt sich im Löwen-Fanshop zwischen Gartenzwergen, Keksausstechern und Badeenten jetzt ein neues Spielzeug.

Das Grünwalder Stadion aus Klemmbausteinen. Der TSV 1860 verkauft einen Bausatz des Giesinger Fußballtempels - natürlich mit den passenden Löwen-Aufklebern. „Der löwenstarke Spielspaß für Groß und Klein“, rührt der Verein die Werbetrommel. Der Bausatz besteht aus 1.336 Teilen, aufgebaut misst er 38 Zentimeter auf 38 Zentimeter in der Fläche und ist 15 Zentimeter hoch.

Hin und weg sind die Fans vom „löwenstarken Spielspaß“ aber nicht. Denn der Preis ist auch stark. 99,95 Euro kostet das Modell-Grünwalder im Einführungspreis. Später sollen es 124,95 Euro sein, berichtet die „AZ“. Und dabei schlucken die Fans schon jetzt.

1860 verkauft Bausatz für Grünwalder Stadion: „An sich cool, aber zu teuer“ - Hoher Preis für Lego-Imitat

„An sich cool, aber zu teuer, da ist ja Lego fast schon ein Billiganbieter dagegen“, merkt ein Instagram-User an. Und weißt darauf hin, dass die teuren Steinchen nicht vom bekannten dänischen Unternehmen gefertigt werden. Woher der TSV 1860 den Bausatz bezieht, kann uns die Merchandising AG auf Nachfrage nicht beantworten. Über den Preis beschwer sich auch ein anderer User, der es anscheinend wissen muss: „Als Lego-Fan sag‘ ich coole Sache. Aber nicht für den Preis.“ „Wenn die Größe jetzt 60x60x35 hätte, würde ich den Preis verstehen, aber so nicht“, beklagt ein weiterer.

Späße verkneifen sich die User ebenfalls nicht. „Kann man dann den Bausatz mit Löwenzoo noch erweitern“, witzelt einer über die einstigen Pläne von Investor Hasann Ismaik. „Bekommt man für die 100 Euro Plastik dann auch für 1.000 Euro extra die Möglichkeit, die Stadionkapazität auf 30.000 zu erweitern?“, scherzt ein anderer.

Grünwalder Stadion aus Lego: Fan verkaufte Lego-Modell einst auf eBay - Inspiration für 1860?

Das Grünwalder Stadion aus Klemmbausteinen. Die Idee kommt bei den meisten Fans sehr gut an, die Löwen verschrecken aber viele mit dem Preis. Runtergerechnet klingt er allerdings gar nicht mehr so wild: Sieben Cent pro Klemmbaustein. Eine kurze Internet-Recherche zeigt, dass die Löwen nicht die ersten und nicht die teuersten sind. Manchester United und der FC Barcelona bieten Bausätze ihrer Arenen aus original Lego an. Das Old Trafford kostet 279,99 Euro, das Camp Nou 329,99 Euro (Preise von lego.com). Einen No-Name-Klemmbausteinsatz des Celtic Parcs bekommen Glasgow-Fans im Netz ab 140,99 Euro.

Dass das Grünwalder Stadion aus Legosteinen ein Kracher sein könnte, das hat ein Löwen-Fan bereits vor vier Jahren bewiesen. Christian Richter hatte das Löwen-Wohnzimmer selbst aus über 10.000 Lego-Steinen entworfen. Sein Miniatur-Grünwalder erregte auf eBay große Aufmerksamkeit. Ist 1860 vielleicht etwa so auf die Idee gekommen? (moe) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.