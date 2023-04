TSV 1860: Der Sportchef wackelt – die bittere Bilanz von Günther Gorenzel

Von: Jacob Alschner

Günther Gorenzel musste viel Kritik in der laufenden Saison einstecken. © IMAGO/Ulrich Wagner

Es ist still geworden um Günther Gorenzel. Klar, die Zeiten der großen Präsenz sind für den Sportgeschäftsführer des TSV 1860 vorbei.

München – Eine Trainerentlassung musste er nun schon seit Januar nicht mehr verkünden, seit Februar nicht mehr rechtfertigen. Presserunden als Interimstrainer sind für ihn Vergangenheit. Und doch gibt es offene Baustellen, die die Fans zunehmend beunruhigen.

Selbst Gorenzels eigene 1860-Zukunft ist nicht sicher am Ende einer Saison, die sich Spieler, Fans und Bosse anders vorgestellt hatten. Eine Zwischenbilanz.

TSV 1860: Köllner-Entlassung kommt zu spät

Seine beste Arbeit erledigte Günther Gorenzel vergangenen Sommer schon vor Beginn der Spielzeit. Neun neue Spieler holte der 51-Jährige an die Grünwalder Straße. Darunter Drittliga-Größen wie Jesper Verlaat und Joseph Boyamba (von Waldhof Mannheim), Albion Vrenezi und Tim Rieder (Türkgücü) – unter anderem dank der Überzeugungsarbeit Gorenzels. Auch wenn nicht alle Neuzugänge die Erwartungen erfüllten, Martin Kobylanski etwa ist hier zu nennen, fügten sich die meisten doch gut ein.

Und dann kam die Mega-Krise. Zu lang hielten die Löwen an Michael Köllner fest. Rückblickend hätte man die lange WM-Winterpause nutzen müssen und einem neuen Coach die Zeit zum Einarbeiten geben sollen, Kandidaten hätte es gegeben. Stattdessen flog Köllner mit der Mannschaft ins Wintertrainingslager. Besserung aber stellte sich keine ein, stattdessen verloren Köllners Männer nach der Pause zwei von drei Spielen. Köllner wurde gefeuert. Statt einen geeigneten Kandidaten an der Hand zu haben, vergeudete Sechzig vier Spiele (zwei Punkte) mit Gorenzel auf der Bank, in denen der Anschluss an die Spitzengruppe der Liga endgültig abriss. Einzig die Entscheidung für Jacobacci ging in Ordnung.

TSV 1860: Kaderplanungen für kommende Saison stocken

Den Sportchef aber verfolgt die Vergangenheit. Rückblick: „Wir wollten im Sommer einen Achter verpflichten, haben das dann auf Winter geschoben. Jetzt haben wir Winter – und der Achter ist immer noch nicht da. Ich finde: Wenn du deine Kaderaufgaben nicht erfüllt hast“, polterte Köllner im Januar, könne man nicht vom Aufstieg reden. Gorenzel holte ihm Raphael Holzhauser aus der ersten belgischen Liga. Der Österreicher floppte. Eher sorgte Holzhauser mit unnötigen Pirouetten für Aufsehen als mit klugen Pässen. Köllner konnte Holzhauser nicht gebrauchen. Jüngst, mittlerweile in Ingolstadt, schoss er nach: „Im Winter gab es die ein oder andere Personalie, die nicht in meinem Interesse war.“

Eine klare Spitze gegen Gorenzel, dessen Vorbereitung für die neue Saison schleppend läuft. Während es Mitte April 2022 schon den Transfer von Rieder zu bejubeln gab, ist von Verlängerungen einiger Leistungsträger oder des Trainers noch immer nichts zu vernehmen. Gut möglich, dass stattdessen noch Stars gehen müssen, um Geld in die klammen Löwen-Kassen zu spülen. (jals)