Löwen-Hammer: Gorenzel nach Meppen-Pleite vor dem Aus - Benny Lauth soll übernehmen!

Von: Uli Kellner

Das war‘s wohl: Für Günther Gorenzel ist nach der Meppen-Pleite offenbar Schluss. © Imago/Ulrich Wagner

Bei 1860 bahnt sich das nächste Personalbeben an: Sportchef Gorenzel steht nach der 1:2-Blamage in Meppen vor dem Aus. Favorit auf den Posten ist Benny Lauth.

War‘s das für die Löwen im Aufstiegskampf? Dem Last-Minute-Schock von Oldenburg folgte eine Vollblamage beim SV Meppen. Der hatte seit 17 Spielen nicht mehr gewonnen - und freute sich am Samstag über einen idealen Aufbaugegner.

Weitgehend hilf- und ideenlose Löwen verloren verdient mit 1:2 (1:1), setzten ihre Talfahrt in der Tabelle fort (jetzt Platz 8) und vergraulten den eigenen Anhang, der die Hänsch-Arena in Scharen vor dem Schlusspfiff verließ. Besonders bitter: Das Siegtor erzielte ein Spieler mit der Statur eines Thekenkickers. Marcos Alvarez, 31, kam am letzten Tag der Wechselfrist aus Cracovia, vom früheren Partnerclub der Löwen. Selbst SVM-Coach Stefan Krämer attestierte ihm ein Form- und Fitnessdefizit - was den Deutsch-Spanier nicht davon abhielt, die Löwen zwei Minuten nach seiner Einwechslung in die Depression zu schicken (58.). Schöner Schlenzer in den Winkel - ein Treffer, der beim Gegner das nächste Personalbeben auslösen wird.

Gedemütigt von einem Stürmer mit der Statur eines Thekenkickers

Unsere Redaktion weiß: Nach Michael Köllner steht nun auch Günther Gorenzel vor dem Aus, der Sportgeschäftsführer, der Köllner vor elf Tagen entlassen hatte und seither selber glücklos als Trainer fungiert. Ein Punkt aus zwei Spielen gegen Abstiegskandidaten - deutlich zu wenig. Für die eigenen Ansprüche - und für eine Weiterbeschäftigung. In den Gremien wird schon länger intensiv über Gorenzel debattiert. Im Zentrum der Kritik: sein Zaudern in der Causa Köllner, seine wenig überzeugenden Nachfogekandidaten. Eine Siegesserie hätte den Österreicher retten können, doch im Sommer hatte 1860 eh einen Wechsel auf der Sportchefposition geplant.

Servus, Benny! Fanliebling Lauth steht vor einer Rückkehr zu 1860 - als Sportgeschäftsführer. © Imago

Der soll nun vorgezogen werden. Wunschkandidat für die Gorenzel-Nachfolge ist der frühere Nationalstürmer und Fanliebling Benny Lauth, 41. Kontakt zum Vereinsidol besteht schon länger. Ein Treffen von Präsident Robert Reisinger und Lauth soll bereits Anfang November stattgefunden haben. Seitdem ist der Kontakt nie abgerissen. Der Vorteil: Lauth ist sofort verfügbar, lagerübergreifend beliebt und unverbraucht, was eine Funktionärsrolle bei 1860 angeht. Erfahrung in leitenden Positionen kann der Fischbachauer zwar nicht vorweisen, dafür ein abgeschlossenes Sportmanagement-Studium - und ein erstklassiges Netzwerk.

Lauth hat Sportmanagement studiert und wäre sofort verfügbar

Der künftige Löwen-Trainer - er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr von Gorenzel ausgesucht werden, sondern von Lauth, dem neuen Hoffnungsträger. Geht jetzt alles ganz schnell? Gut möglich jedenfalls, dass schon beim Heimspiel gegen Verl am Faschingssonntag neue (alte) Gesichter auf der Kommandobrücke der Löwen auftauchen werden. (Uli Kellner)