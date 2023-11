Münchner S-Bahn-Derby: „Löwen“ verlangen Hammer-Preise für „das gleiche Geblubber“

Von: Patrick Mayer

Der TSV 1860 München empfängt die SpVgg Unterhaching zum Münchner S-Bahn-Derby. Die Karten-Preise in Giesing haben es einmal mehr in sich.

München – Die Synonyme für den TSV 1860 München sind vielfältig. Arbeiterklub fällt oft als Begriff, und das nicht nur in Giesing. Die „Löwen“ selbst bemühen gerne diese Eigenschaft, um zu unterstreichen, dass sie vor allem ein Verein für die einfachen Leute sind und eher zweitrangig für die Schickeria in der Isarmetropole.

TSV 1860 gegen Haching: Löwen erhöhen Preise für Tageskarten im Grünwalder

Vor dem Münchner S-Bahn-Derby gegen die SpVgg Unterhaching am Samstag (14 Uhr, hier im Live-Ticker) sorgen die Löwen einmal mehr abseits des Platzes für Schlagzeilen. Der Machtkampf zwischen Sechzig-Präsidium und der Ismaik-Investorenseite um die Zukunft von Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer ist eskaliert und steht vor einem unrühmlichen Showdown.

Während wiederum die deutschen Fußball-Fans nach der Niederlage in Österreich Häme kassieren, bitten die Sechzger ihren Anhang vor dem Prestigeduell gegen Haching im Grünwalder Stadion mal wieder richtig zur Kasse. So gab es offenbar auf Tageskarten für die beliebte Stehhalle einen satten Derby-Zuschlag.

Konkret: Laut Website des TSV 1860 kostet eine Tageskarte für die Stehhalle in der aktuellen Saison eigentlich 35 Euro. Für Tickets für den Block N, ergo für den Familienblock, werden diesmal aber ordentliche 39,58 Euro fällig (siehe Foto). Preise wie in der Bundesliga – das ist auf Giesings Höhen nichts Neues.

TSV 1860 München: Preis-Erhöhung vor S-Bahn-Derby gegen Haching

Zum Vergleich: Beim Stadtrivalen und Nachbarn FC Bayern kostet die günstigste Sitzplatz-Tageskarte für die Fröttmaninger Arena auf dem Oberrang 40 Euro – also fast genau gleich viel. Ein Stehplatz-Ticket für die „Südkurve“ kostet laut Website der „Roten“ 15 Euro, bei Sechzig werden für die „Westkurve“ dagegen 18 Euro erhoben. Bei den Dauerkarten sind die hohen Preise der Löwen, die über Giesing hinaus schon lange diskutiert werden, noch besser erkennbar.

Name: Turn- und Sportverein München von 1860 e. V. Gründung: 17. Mai 1860 Mitglieder: 25.590 (Stand: 17. September 2023) Präsident: Robert Reisinger Profi-Fußball: TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA Geschäftsführer: Marc-Nicolai Pfeifer

Denn: 285 Euro zahlen die Fans von „Münchens großer Liebe“ in dieser Spielzeit für eine Dauerkarte im Stehplatzbereich der „Westkurve“, also dort, wo die Ultras mit ihren Fahnen und imposanten Choreographien für besonders leidenschaftliche Stimmung sorgen. Bemerkenswert: In der inoffiziellen Rangliste der teuersten Stehplatz-Dauerkarten der Bundesliga (!) stünden die Giesinger laut Fachmagazin Kicker damit sogar auf Platz eins - vor Darmstadt 98 (256 Euro), Borussia Dortmund (250 Euro) und dem 1. FC Köln (238 Euro). Und weit vor den Bayern (165 Euro).

TSV 1860 München gegen Haching: Giesinger stehen im Grünwalder Stadion unter Druck

Dabei läuft es sportlich alles andere als rund. Aus den ersten 15 Partien holte der TSV 1860 nur sechs Siege und nur 20 von möglichen 45 Punkten. Damit rangierte Sechzig vor dem 16. Spieltag auf Platz zwölf. Bezeichnend: Ein Fan kommentierte ein Video der Sechzger bei Instagram zur Pressekonferenz mit Löwen-Coach Maurizio Jacobacci mit den Worten: „Jede PK das gleiche Geblubber.“ Und trotzdem hohe Ticketpreise. (pm)