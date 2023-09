Hallescher FC gegen TSV 1860 München LIVE: Jacobacci-Elf nach vier Pleiten in Serie unter Zugzwang

Von: Tim Hempfling

Teilen

Der TSV 1860 München braucht wieder einen Dreier. © IMAGO/Oryk HAIST

Der TSV 1860 München ist am 7. Spieltag der 3. Liga beim Halleschen FC zu Gast. Nach vier Spielen ohne Punktgewinn soll endlich die Wende her.

3. Liga, 7. Spieltag: Hallescher FC gegen TSV 1860 München. Anstoß im Leuna-Chemie-Stadion ist um 16.30 Uhr.

Tabelle: 1860 reist als Tabellensechzehnter nach Halle. Der HFC steht mit sieben Punkten auf Rang 14.

Mit einem Dreier würde 1860 in der Tabelle an Halle vorbeiziehen. Der Liveticker.

Halle/München – Zwei Siege in den ersten beiden Saisonspielen. Die Löwenwelt war in Ordnung. Vier Niederlagen später sieht es aber ganz anders aus. Mit nur sechs Zählern aus sechs Spielen steht der TSV 1860 München auf Rang 16 - punktgleich mit Abstiegsplatz 17.

TSV 1860 München: Rieders Comeback missglückt - Dreier muss her

Dabei führte die Elf von Cheftrainer Maurizio Jacobacci auch gegen den FC Ingolstadt mit 1:0. Der in Halle geborene Julian Guttau – im Sommer vom SC Freiburg II gekommen – vergoldete einen kurz ausgeführten Freistoß. In der zweiten Hälfte kassierten die Löwen aber nach einem individuellen Fehler des kurz zuvor eingewechselten Tim Rieders den Ausgleich. Ausgerechnet Rieder, der sein Comeback nach monatelanger Verletzung feierte, brachte den FCI auf die Siegerstraße.

„So ein Fehlpass kann passieren, Tim war lange verletzt“, baute Albion Vrenezi seinen Kumpel nach dem Spiel auf. Gegen Halle könnte er sogar in die Startelf rutschen. Ausgerechnet in Halle, wo er sich letzte Saison schwer verletzte und bis letzte Woche ausfiel. „Er ist in einer Halbzeit mehr als 6,5 Kilometer gelaufen. Also physisch ist er bereit“, sagt Jacobacci zu einem möglichen Einsatz Rieders.

TSV 1860 München gegen Hallescher FC: Heimstarker HFC erwartet formschwache Sechziger

Einen Dreier benötigen die Löwen auf jeden Fall. Mit einem Sieg würden die Giesinger in der Tabelle am HFC vorbeiziehen und könnten bis zu sechs Plätze gutmachen. Halle sollte jedoch nicht vorschnell abgeschrieben werden. Zuhause ist die Mannschaft von Sreto Ristic noch ungeschlagen (zwei Siege, ein Unentschieden). 1860 hingegen konnte nur eins von drei Spielen in der Fremde gewinnen. (Tim Hempfling)