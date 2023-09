Stimmen zum 1860-Sieg in Halle – Jacobacci: „Was wir auf dem Platz machen, hat schon Hand und Fuß“

Von: Tim Hempfling

Sie können es ja doch noch: 1860 gewinnt nach vier sieglosen Spielen beim Halleschen FC mit 2:0. © IMAGO/Eckehard Schulz

Der TSV 1860 München gewinnt zum ersten Mal nach vier Pleiten in Serie. Beim Halleschen FC feierten die Löwen einen 2:0-Auswärtssieg.

Halle/München – Da ist er – der langersehnte Dreier für die Löwen! Nach vier sieg- und punktlosen Partien gewinnt der TSV 1860 München beim Halleschen FC mit 2:0. In einer highlightarmen ersten Hälfte gingen die Gieisinger Gäste durch einen Fehler von Gästespieler Casar in Führung. Den viel zu kurz geratenen Rückpass nutzte Morris Schröter aus und erzielte seinen ersten Saisontreffer für den TSV - 1:0 in der 23. Minute.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Hausherren aktiver, aber nicht zwingend genug. So waren es wieder die Löwen, die trafen. In der 66. Minute flankte Torschütze Schröter auf Julian Guttau, der komplett alleine im Fünfer gelassen wurde und so ungestört treffen konnte. Drei Minuten vor Schluss kassierte der 1860-Neuzugang und erst zur 62. Minute eingewechselte Manfred Starke die Rote Karte. Am Ergebnis änderte sich dennoch nichts mehr.

1860 klettert in der Tabelle - Nächster Gegner steht ebenfalls hinten drin

Mit dem Dreier klettert 1860 in der Tabelle - und wie. Nicht nur ziehen die Löwen am HFC vorbei, mit nun neun Punkten stehen sie vorerst auch auf Rang elf der Tabelle. Halle hingegen rutscht auf Abstiegsplatz 18 ab.

Die Stimmen zum Spiel:

Tunay Deniz: „Wir haben uns sehr viele Chancen herausgearbeitet, machen leider das Tor nicht. Der Gegner hat, glaube ich, drei Torchancen gehabt und macht zwei Dinger rein. Das ist einfach extrem bitter für uns.“

Maurizio Jacobacci: „Es war ein Sieg, der sehr gut zu bewerten ist. Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt. Da braucht es natürlich so eine Leistung, wie wir sie heute abgerufen haben. Wir haben vor allem defensiv eine sehr solide Leistung gezeigt und sind hinten weniger Risiken eingegangen. Wir haben heute wirklich wenig Fehler gemacht.“

„Die Spiele, die wir verloren haben, hätten wir absolut auch gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Am Schluss des Tages kritisiert man natürlich das Resultat und die Punkteanzahl und blendet komplett aus, was wir eigentlich geleistet haben. Ich habe der Mannschaft immer wieder Mut zugesprochen, dass sie weiterhin diesen Weg verfolgen soll. Sie soll weiterhin an sich glauben, weil das was wir auf dem Platz machen, hat schon Hand und Fuß.“

Morris Schröter: „Wir haben uns viel vorgenommen für das Spiel heute. Wir wollten unbedingt diese Negativserie beenden. Ich glaube, das hat jeder gesehen, dass wir Lust hatten, auch wenn nicht alles geklappt hat. Ich denke, auf die erste Halbzeit können wir, wie so oft, aufbauen. In der zweiten Halbzeit müssen wir dann vielleicht noch die ein oder andere Sache ansprechen.“