TSV 1860: Wer ersetzt den Fels in der Brandung? Rieder-Sperre rückt Moll in den Fokus

Von: Jacob Alschner

Rochade: Tim Rieder flog am Freitag vom Platz – Quirin Moll könnte ihn gegen Viktoria Köln vertreten. imago © IMAGO/Sven Leifer

15 gelbe Karten verteilte Schiri Greif im Spiel des TSV 1860 gegen Halle. Rekord. Eine Rote ging unter anderem an Tim Rieder, den Köllner jetzt ersetzen muss.

München – Ein entsetztes „Was?!“ fuhr aus Tim Rieder (28) heraus, als er sich beim 3:1 des TSV 1860 am Freitagabend in der 56. Spielminute der Roten Karte von Schiedsrichter Steven Greif gegenübersah. Ungläubig klatschten seine Hände an die Schläfen. Sicher, er war mit ordentlich Schwung in Gegenspieler Timur Gayret hineinrutschte, gänzlich angezogen waren seine Beine dabei auch nicht.

Und doch spielte Rieder den Ball. Rieder hier vom Platz zu stellen, passte in die überambitionierte Linie Greifs, der an jenem Abend sage und schreibe fünfzehn Mal die Karte zückte.

„Ein trauriger Rekord“, wie Trainer Michael Köllner nach Abpfiff feststellte. Im Falle Rieder harte und ebenso bittere Entscheidung. Denn Rieder dürfte seinen Löwen in etwa zwei Wochen fehlen und mit ihm eine wichtige Stütze für Köllner und seine siegessüchtigen Löwen. Keine Minute hatte Rieder bis zum Freitag in der Liga verpasst, keine Karte gesehen. Gerade Letzteres ist bemerkenswert für einen Sechser wie ihn, der seit seiner Rückkehr zum TSV ein Fixpunkt im sportlichen und mannschaftspolitischen Sinne ist.

Es ist keine Seltenheit, dass zentrale Mittelfeldspieler durch Foulspiele ein Zeichen setzen und sich dafür mal die gelbe Karte abholen. Das bringt die Position mit sich. Doch Rieder kommt ohne aus. Auch in engen Spielen – an das 1:0 gegen Aufsteiger Oldenburg sei erinnert – verzichtet Rieder auf viel Geschrei. Er führt ruhig, aber bestimmt – ein Fels in der Brandung. Schon am Samstag (14 Uhr) bei Viktoria Köln stellt sich für Köllner nun aber die Frage, wer Rieder ersetzt und auf der Sechs den Takt vorgibt.

Der naheliegendste Ersatz wäre Quirin Moll. In der vergangenen Spielzeit war der 31-jährige Haudegen gesetzt, absolvierte 37 von 38 möglichen Partien. In Sachen Einsatz und Abräumer-Qualitäten steht Moll Rieder zumindest in nichts nach. Nur drei gelbe Karten sah er in der Spielzeit 21/22. Auch das: eine respektable Leistung. An was es ihm mangelt und weshalb Köllner im Sommer Verstärkungsbedarf im zentralen Mittelfeld sah, sind Molls spielerische Qualitäten. Sechzigs Drang zum Tor in diesem Jahr, der Köllners Jungs in der Vergangenheit etwas abging, ist zumindest ein Indiz für die größerer Spielstärke Rieders.

Die würde – das wäre die zweite Option – eher für Daniel Wein sprechen. Doch dem fehlt die Spielpraxis: Erst vier Minuten stand Wein in dieser Saison auf dem Platz. Doch Spielpraxis ist gerade auf der Sechs ein nicht zu unterschätzender Faktor, die in der Fußballwelt viel beschworenen „Abläufe“ müssen auf der Bindeglieds-Position zwischen Angriff und Verteidigung stimmen. Dass Köllner von seinem 4-1-4-1 abrücken und es mit zwei zentralen Akteuren versuchen wird, eher unwahrscheinlich. Zu gut funktioniert mittlerweile das System, das im Mär beim 2:1 gegen Kaiserslautern seine Uraufführung feierte.

Wie Köllner es am Ende auch regelt: Schlecht stehen die Chancen nicht, dass die Erfolgssträhne auch gegen die starke Viktoria anhält. Dem breiten Kader sei Dank. Und Rieder? Der wird sich freuen, wenn er wieder auf dem Platz stehen darf. Gemeinsam mit Freundin Luisa ging es am Wochenende nach Garmisch-Partenkirchen zum Abschalten in der Partnachklamm. Der brandende Wildbach dürfte sein Werk getan haben, der Rot-Frust verflogen sein. (Jacob Alschner)